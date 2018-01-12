今天我们就要来说一说徐濠萦。也许有很多人不知道徐濠萦到底是谁，她就是与陈奕迅相伴22年的妻子。



我们细看徐濠萦的穿搭，袜子配凉鞋加上各式各样的厚底鞋，实在是较多数人无法理解。网友说，徐濠萦的穿搭不需要你理解，只要陈奕迅懂得就好。



在与陈奕迅结婚之后，徐濠萦渐渐淡出了娱乐圈，过上了相夫教子的生活。而婚后徐濠萦大手大脚花钱的行为更是被人纷纷指责，可陈奕迅是出了名的护妻狂魔，不管外界的看法，对外发言："说实话，我花的钱那是一天几百万，我老婆花的那点哪能跟我比，简直是一点零钱。钱就是能赚就能花，能花就能赚嘛。"

有一个这样的妻子，很多人实在不懂陈奕迅究竟为什么会被她俘获？

陈奕迅说过，徐濠萦长得很靓。他在访问中透露，第一次见到徐濠萦就被她所吸引了。因为她身上有一种率真、野性是别人所没有的，给人一种非常自我的感觉。

其实当初陈奕迅与徐濠萦在一起的时候，陈奕迅只是刚刚出道的新人，而徐濠萦早已出道，并且名气要比他大很多。陈奕迅还说，徐濠萦总让自己捉摸不透，永远都猜不透她在想什么。另外，两人的性格也十分相似。这也是他们能够长久相爱的原因吧。



陈奕迅也说徐濠萦令他最感动的事情是2002年他于台北举行演唱会，不慎失足堕台撞伤右边睾丸，要入院切除三分之一。当他在病床上睁开眼时，第一个见到的就是徐濠萦，徐濠萦见到陈奕迅醒来也并没有表现出很激动或是惊讶的样子，但是他们都已知晓，彼此都一直在陪伴着对方。

徐濠萦在时尚界也有一定的地位，她的穿搭虽然难以被理解，但是也在一定时间内引起了时尚的风潮。她从来不在乎别人对她的看法，勇敢追求自我，穿出自己的风潮。这也是徐濠萦自由的体现，足以让陈奕迅一直爱着她。