要说起当今中国最有名的童星，就不能不说杨紫了。早在1999年的时候，杨紫才7岁，就已经开始演戏了。不过她的家人都不是演艺圈的，只是因为小时候长的乖巧机灵，才有机会被导演看上，扮演了小角色。

相信很多80后90后小时候最爱看的电视剧就是就《家有儿女》，那时候的杨紫长得其实就很好看了。

12岁时候的她就是一位聪明伶俐的小美女，不仅仅成绩优异而且也有着很多的艺术才华，当时她的名气也是很高的，作为童星的杨紫也是第一次受到了无数的追捧。

毕竟当时年纪还小，所以依然要以学业为重，后来杨紫出现在镜头前的机会就减少了，大多数都在学校好好的学习表演。在毕业的当天她自己也表示说：大学真的很充实，唯一遗憾的是没有机会谈一场刻骨铭心的恋爱。不过20岁的杨紫，看起来也很甜美哦。

杨紫再一次被大家熟悉，是因为《欢乐颂》这部电视剧了，不过剧中的人物似乎被批评有点傻、没脑子，最关键的还是很多人怀疑她跟以前长得不一样了，好像是整容整残了的样子。

25岁的杨紫也算是大红大紫了！因为在《欢乐颂》中的出色表现，参加了2017年的春晚。不过当时她身穿一条红白相间的裙子，让人看起来有点头晕，五官似乎因为整容的关系，被吐槽太僵硬了。粉丝也充满了想象力，知道杨紫爱吃，穿着一身羊肉或是牛肉圈的一件连衣裙，观众看了都饿了，开始不断的开玩笑说她还真是居家好女人。不过对于这件事，杨紫并没有很在意。

后来，杨紫也公开了自己的恋情，终于在最美好的年纪遇到了爱情，幸好男友不会这样吐槽她。但是也有很多网友质疑的声音，认为秦俊杰配不上杨紫。她却一点也不在乎，经常在一起秀恩爱。

最近网上传闻杨紫又要上2018年春晚了，她和邓伦此次将与老戏骨李雪健合作演小品，真的为她感到高兴。如今事业和爱情双得力的杨紫，穿着一身透明贴身的粉丝连衣裙，露出雪白的肌肤，高挑纤瘦的身材，网友也表示看来是减肥成功了，都可以看见性感的锁骨！你觉得杨紫真的整容了吗？现在的她是不是比以前好看了？