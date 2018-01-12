近日，关于周立波"涉枪涉毒"一案，在美国长岛纳苏郡刑事出庭，而据外媒报道，对于此事件的出庭结果就是他被控非法持有枪械、非法持有管制药物等5项罪名，若罪名成立的话，周立波将面临最高15年监禁。



这件事的起始还要从2017年1月19日说起，周立波深夜开车蛇行，且在长岛莱亭顿被当地警方拦截搜查，警方在搜查后发现后车座有手枪，以及两袋快克古柯碱。

随后警方立即逮捕驾驶周立波与副驾驶座的唐爽。在2017年1月23日，周立波也发表微博对自己"涉枪涉毒"一事发表歉意，称"且进一步加强私德建设，摒弃自小养成的玩枪舞棍习气"。之前也有网曝说周立波被判刑41年的，不过后来周立波本人也出来正是这是谣言。

但如今外媒曝出的被控5项罪名后，底下的网友们却在叫好。想当初周立波当时主持的脱口秀还是很有名气的，而如今沦落到万人唾弃的地步也是着实令人唏嘘，到底他经历了些什么呢？

先说说的他的辉煌史，在2008年的时候，他凭借自己的才华以上海方言为基础开创了海派清口，并在2009年创办的脱口秀节目《壹周立波秀》，相信很多人都对这个节目有所了解吧。

后来《中国达人秀》、《中国梦想秀》、《舞出我人生》等节目，他都在其中有着举足轻重的地位，据说还挤掉了同台主持的一姐朱丹，可以说是很火的了。但是这仅仅是他风光的一面，随着人气的增加，他也因为自己的言辞得罪了不少人，就连金星、崔永元、郭德纲等众多明星都曾经公开指责过他。

就拿周立波其中一点来说，他有个观点就是看不起北方人，因为自己是上海小资派，称自己是喝咖啡精致，而称北方人喝咖啡竟然就大蒜，暗指北方人的土、不上档次等。

这也惹恼了很多人，也包括毒舌金星在内，金星曾称周立波头发锃亮，皮鞋锃亮，车也锃亮，是不是用的同一罐蜡？

正因为他过激的语言、瞧不起农民、让观众对他的人品是越来越怀疑，而他和自己的恩师关栋天翻脸的时候，说了"当年的一碗方便面难道要用鱼翅来还么？"这样一句话，更是让众人唾弃不已。

而最让网友不能释怀的一件事就是周立波被曝出的"打岳父"一事，当时周立波爱上了年纪比自己大6岁的女子张洁，而谈婚论嫁的时候，遭到了女方父母的强烈反，当时周立波年轻气盛，因为和张洁父亲一句话不和，就大打出手，致使未来的岳父目失明，最后周立波因为此事判刑4年。

最后如两人所愿结婚，不过最终还是在2010年离婚。不过后来张洁在微博上3天的时间就发博文13篇、图片17张，爆出周立波吸毒、傍富婆、重婚罪等，搞得当时沸沸扬扬，瞬间让周立波的形象是一落千丈。

一个艺人有那么多负面消息，如今在美国还被曝出涉枪涉毒一事 ，也怪不得网友们都没有几个站在他背后的，你觉得呢？