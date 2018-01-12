这部在2017年12月29日上映的电影，现在仍在影院上映。大家可能不相信这部堪称新年首个爆款电影在豆瓣上只有5.8的评分，可它为什么可以吸引这么多人去看呢？

《前任3》中的泪点很多，让许多人看了之后不禁想起前任，甚至有些人就带着前任去看这部电影。一位网友就发了一名女子配前任男友看完了《前任3》，却被现男友发现被捅数刀后身亡，还有看完电影就打电话并要去找回前任的。

孟云对林佳说，如果哪天他不要林佳了，就扮成至尊宝的样子，大喊一百遍林佳我爱你，而林佳说如果有一天她不要孟云了，她就吃芒果过敏而死。

这看上去像一句玩笑话，却最后变成了事实。其实他们这对情侣之间是有感情的，只是大家都自尊心太强，一个以为不会走，一人以为会挽留，大家谁也不肯低头，最后让这份感情无疾而终。

有多少人在这里电影中看到了自己呢？看到了当年的自己，因为一些琐事而与当时深爱的前任分开？只有经历过的人才会感同身受。

有多少人彼此相爱最后却还是分开了，有多少人为了爱情愿意放下尊严，放弃自我。当看到这部电影把自己积压在心里的思念与感情全部爆发出来了，止不住的回忆起前任。

在《前任3》中的王梓，又让多少人看到了自己当年的影子，为了爱无所畏惧的勇气。但她最后还是与孟云分开，想让他回到林佳身边。爱情本身就是易碎的，正因如此，我们在拥有彼此时，更要好好的去珍惜。

年少时喜欢一个人，想去给他好的结局。再见了，我深爱的人。

你看完这部电影想，你会想起你的前任男友或女友吗？