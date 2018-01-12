由柳云龙、李小冉、罗海琼等演员主演的谍战剧《风筝》正在热播，李小冉在这部剧中扮演了一名美女特务林桃。她奉命去色诱柳云龙扮演的郑耀先，没想到却爱上他，后来还为了他自杀了。虽然李小冉的戏份不多，但是她是这部谍战剧里面最美的一个角色。下面，我们一起看看热播谍战剧中的美女，你最喜欢谁？

1. 韩雪

韩雪演过很多谍战剧，像《利剑》、《地上地下》、《决战南京》等等。在这些谍战剧中韩雪都扮演女一号，不是美女特工就是女战士。她演的这些角色除了有美貌还有智慧，并且都是为了革命不怕牺牲的女英雄。

2. 唐嫣

唐嫣演过很多偶像剧，演的角色大多数是傻白甜。不过，她也演过谍战剧，例如《X女特工》。在这部电视剧里唐嫣不再是偶像剧的女主角而是一个美女特工，并且剧里有很多精彩的打戏。

3. 王丽坤

王丽坤在没有火之前，演过很多谍战剧。她演谍战剧的时候比古装剧还美，她就是谍战剧里面的女神。她在那些谍战剧里面都扮演美女战士，有很多打战的镜头，每个都很精彩

4. 宋轶

在电视剧《伪装者》中，宋轶扮演国民党女特务于曼丽。虽然不是女主角，但是比起女主角她给人的印象更深。可惜的是最后她在执行任务的时候死了，她死的那一集很多观众朋友都哭了。

5. 陈数

电视剧《暗算》可以说是谍战剧中最经典的一部了，这部剧的男主角是柳云龙，女主角是陈数。陈数在这部剧中扮演的女主角给人一种古典美女的感觉，在那个战争年代她是一位知性美女。

6. 陈紫函

在这么多谍战剧美女里面，陈紫函不算最美的，但是她是最硬朗的。最具有巾帼不让须眉精神的就是陈紫函，她在谍战剧里面的表现比很多男演员还酷，可以用英姿飒爽形容她。

7. 沈傲君

可能很多人对沈傲君这个名字不太熟，她演过《潜伏》。在这部谍战剧中扮演女二号，一个美丽的女兵。这部剧的男主角是孙红雷，女主角是姚晨。沈傲君在这部剧中扮演的女二号给人留下了深刻的印象，是她比较出名的一个角色了！

8. 曾黎

曾黎在电视剧《蓝色档案》里面扮演一名美女卧底，她是最优雅的地下党，成功潜伏在敌人的军队里。这部剧中曾黎有很多的枪战戏份，她说拍枪战片很刺激。她用精湛的演技成功刻画了一个既有美色又有智慧的美女卧底！