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成龙叫他大哥，曾经与范冰冰传绯闻，如今儿子比他还要花心！

(2018-01-12 13:16:28)
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分类： 娱乐评论

近日，著名功夫巨星洪金宝之子、香港艺人洪天明被拍到与友人在上海买醉，还与一名女子在某酒店共度良宵，被爆出轨。洪天明此前与香港女艺人周家蔚在2012年结婚，并在2013年、2015年相继生了两个儿子。

成龙叫他大哥，曾经与范冰冰传绯闻，如今儿子比他还要花心！

洪天明大家也许不太熟悉，但提起洪天明的爸爸洪金宝，那可是无人不知的娱乐圈的大哥。洪金宝从小被送入于占元创办的中国戏剧学院京剧戏班学习，是“七小福”之一，与成龙是同门师兄弟。

成龙叫他大哥，曾经与范冰冰传绯闻，如今儿子比他还要花心！

虽然成龙已经获得了奥斯卡终身成就奖，可是在洪金宝眼里，他也只不过是自己的小弟，以前经常对成龙呼来唤去，还经常捉弄成龙。成龙每次见到洪金宝都会规规矩矩喊一声大哥。

成龙叫他大哥，曾经与范冰冰传绯闻，如今儿子比他还要花心！

但其实他们两个人的关系非常好。据洪金宝说，两人小时候曾经一起躺在草地上听音乐。有时候走路的还会手牵手，被外国人当成是gay。

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但即使是作为大哥，洪金宝也免不了各种绯闻。但当时洪金宝的第一人妻子是韩裔人曹恩玉，她为洪金宝生了三个儿子和一个女儿，深得洪家班敬重爱戴。

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洪金宝的现任妻子高丽虹，是1984年“港姐”冠军，身材高挑，甜美可人，据说洪金宝对她是一见钟情。1991年洪金宝与曹恩玉离婚，同年与高丽虹结婚。高丽虹本身可以说是小三上位。

成龙叫他大哥，曾经与范冰冰传绯闻，如今儿子比他还要花心！

洪金宝结婚后，也是经常传出绯闻，其中最让人关注的就是与范冰冰的绯闻。洪金宝与范冰冰在2002年合作电影《特警飞龙》时被传擦出爱火。甚至有人说范冰冰的弟弟范丞丞是洪金宝的私生子，真的是流言满天飞。

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除了范冰冰，几年前，港媒也传过洪金宝包养只有21岁的影视学院女学生，被拍到他们在横店出入酒店。

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尽管绯闻缠身，洪金宝的妻子高丽虹对洪金宝却信任有加。高丽虹接受采访时，对丈夫的绯闻高丽虹都会很有信心回复：“我们感情很好，没有问题”，“这种新闻太可笑了！”

不知道洪天明的妻子会不会像婆婆这样大度呢？

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