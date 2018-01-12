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他曾给王宝强当配角，却嫌自己长得丑，娶二婚美女主播宠上天！

(2018-01-12 12:51:38)
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分类： 娱乐评论

他是《士兵突击》里的班长史今，也是《我的团我的长》中的北平人孟烦了，他的真实身份是演员张译。他还先后出演了电视剧《生死线》、《兵团岁月》、《钢铁年代》、《北京爱情故事》、《抹布女也有春天》、《辣妈正传》、《鸡毛飞上天》等优秀影视剧。

他曾给王宝强当配角，却嫌自己长得丑，娶二婚美女主播宠上天！

去年，凭借《鸡毛飞上天》获第23届上海电视节白玉兰奖最佳男主角奖。张译还出演了《亲爱的》、《追凶者也》、《黄金时代》等电影，并著有散文《不靠谱的演员都爱说如果》。媒体称其为“真实且有温度的演员”，陈可辛评价他是装在文艺青年躯壳里的土豪。

他曾给王宝强当配角，却嫌自己长得丑，娶二婚美女主播宠上天！

在外界看来的实力派张译，其实私底下是个有些自卑和自闭的人。他曾在访谈节目中说：“看到镜子里的自己，一天心情都不好。”在人前的张译是极不自信的，每当有影迷为他鼓掌呐喊时，他总觉得这声音有点儿不太真实。

他曾给王宝强当配角，却嫌自己长得丑，娶二婚美女主播宠上天！

张译曾在部队的话剧团跑了十年龙套，吃过六块钱一餐的饭，当时与他相恋十年的女朋友，觉得与他继续在一起看不到未来，就分手了。但是张译骨子里有一种不放弃的精神，一直找出演机会。这十年的磨炼期，也造就了张译低调谦逊的为人。正是在低调谦逊中成就了张译演技，才会使他饰演的一个又一个的角色形象深入人心。

他曾给王宝强当配角，却嫌自己长得丑，娶二婚美女主播宠上天！

张译和中央广播电视台合作过许多广播剧，因此他结缘了他的现任妻子钱琳琳。钱琳琳不仅离过婚，还比他大几岁。不禁让人发问，为什么张译会选择二婚且比他大的钱琳琳呢？

他曾给王宝强当配角，却嫌自己长得丑，娶二婚美女主播宠上天！

说钱琳琳是才女，这一点也不为过。她的文笔非常好，还很长一段时间内当过编辑。钱琳琳虽然离过婚，但是身上这种才气也吸引着张译同时也非常珍惜婚姻的来之不易。也许正因此，张译把她像小公主一样宠上天。婚后的张译过得很幸福，足以说明钱琳琳就是张译喜欢的那一种类型的人。

期待张译带给我们更多好作品，也祝愿他能够一直幸福下去。

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