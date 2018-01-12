前几天的娱乐头条都是李小璐和PGOne，如今曾志伟身陷丑闻抢了他们的头条。这件事情曝光以后，曾志伟第一时间出来澄清，否认了这件事。她的女儿曾宝仪也力挺自己的爸爸，相信爸爸的为人！但是，网上关于曾志伟的黑料还有很多！



曾志伟是香港著名男演员，在香港演艺圈的地位很高，他和成龙还有其他大牌明星都是好朋友。出道多年，曾志伟演过影视剧。但是他的负面消息也很多， 口碑不是特别好。特别是关于他占女明星的便宜，揩油，这种消息很多。

说到曾志伟，很容易让人联想起潘长江。潘长江和曾志伟同样是小个子，同样都是著名演员。要问娱乐圈最火的小个子的男明星是谁，很多人会想到他们。虽然他们个子小，但是知名度却不小。不过，潘长江和曾志伟相比，潘长江的口碑好多了！

潘长江出道这么多年，多次登上春晚舞台，给大家带来了精彩的表演。而且潘长江演过很多影视剧，演技获得了观众朋友的认可，很多人喜欢看潘长江演的影视剧。潘长江从成名至今，没有什么不好的新闻，口碑一直很好。他是一个好演员，也是一个好爸爸，好老公。

潘长江除了事业上的好口碑，他还有一个幸福的家庭。潘长江曾经带着他的家人一起参加地方台的春节联欢晚会的表演，给观众朋友带来了欢乐，他们一家人都获得观众朋友的喜欢。现在他的女儿潘阳嫁给了一个富豪，还生了一个大胖小子。潘长江事业成功，家庭幸福，他是一个让人羡慕的小个子男明星。

至于曾志伟，他有过两段婚姻，好像两段婚姻都不是很幸福。曾志伟和潘长江，你们更喜欢谁呢？