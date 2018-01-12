加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：174,270,777
  • 关注人气：206,719
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

同样是小个子男星，曾志伟丑闻不断，潘长江却有口皆碑！

(2018-01-12 10:23:32)
转载
分类： 娱乐评论

前几天的娱乐头条都是李小璐和PGOne，如今曾志伟身陷丑闻抢了他们的头条。这件事情曝光以后，曾志伟第一时间出来澄清，否认了这件事。她的女儿曾宝仪也力挺自己的爸爸，相信爸爸的为人！但是，网上关于曾志伟的黑料还有很多！

同样是小个子男星，曾志伟丑闻不断，潘长江却有口皆碑！

曾志伟是香港著名男演员，在香港演艺圈的地位很高，他和成龙还有其他大牌明星都是好朋友。出道多年，曾志伟演过影视剧。但是他的负面消息也很多， 口碑不是特别好。特别是关于他占女明星的便宜，揩油，这种消息很多。

同样是小个子男星，曾志伟丑闻不断，潘长江却有口皆碑！

说到曾志伟，很容易让人联想起潘长江。潘长江和曾志伟同样是小个子，同样都是著名演员。要问娱乐圈最火的小个子的男明星是谁，很多人会想到他们。虽然他们个子小，但是知名度却不小。不过，潘长江和曾志伟相比，潘长江的口碑好多了！

同样是小个子男星，曾志伟丑闻不断，潘长江却有口皆碑！

潘长江出道这么多年，多次登上春晚舞台，给大家带来了精彩的表演。而且潘长江演过很多影视剧，演技获得了观众朋友的认可，很多人喜欢看潘长江演的影视剧。潘长江从成名至今，没有什么不好的新闻，口碑一直很好。他是一个好演员，也是一个好爸爸，好老公。

同样是小个子男星，曾志伟丑闻不断，潘长江却有口皆碑！

潘长江除了事业上的好口碑，他还有一个幸福的家庭。潘长江曾经带着他的家人一起参加地方台的春节联欢晚会的表演，给观众朋友带来了欢乐，他们一家人都获得观众朋友的喜欢。现在他的女儿潘阳嫁给了一个富豪，还生了一个大胖小子。潘长江事业成功，家庭幸福，他是一个让人羡慕的小个子男明星。

同样是小个子男星，曾志伟丑闻不断，潘长江却有口皆碑！

至于曾志伟，他有过两段婚姻，好像两段婚姻都不是很幸福。曾志伟和潘长江，你们更喜欢谁呢？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜 微米
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点开演唱会被罚款的十大明星，最后一位很不服！
    后一篇 >他曾给王宝强当配角，却嫌自己长得丑，娶二婚美女主播宠上天！
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2017 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有