近日，北京市文化市场行政执法总队发布了2017年下半年文化市场8起典型案件，其中包括梁咏琪、赵雷等演唱会更改节目内容而被罚款。对此，网友都表示支持，也有网友评论：演唱会中的假唱怎么不罚款？其实还有很多明星的演唱会因为种种原因被罚款，接下来小编就为大家盘点一下那些开演唱会被罚款的明星。

1、赵雷

2017年11月18日，“浮游赵雷2017北京演唱会”在北京工人体育馆举办。申报演唱曲的目为40首，而现场演出中只演唱了申报的27首曲目，因与报批内容不符，也未及时告知观众并说明理由，被罚款5万元。

2、梁咏琪

与赵雷一样，梁咏琪2017年8月在北京五棵松体育馆举办的演唱会，也因未在演出前明示演出最低时长以及最低曲目数量，未履行依法需要承担的义务被罚款5万元。

3、梁静茹

同样被罚款的还有梁静茹。静茹2017演唱会北京站也是因为演出曲目少于申报曲目、时长不够而被处罚5万元。这是全国就演出主办单位未向社会公示演出最低曲目的第一案。

4、五月天

前面提到的三个都是因为演出时长不够而被罚款，其实，更多的明星是因为超时被罚。2009，五月天一连4场在小巨蛋开场，几乎每场都会延迟，在最后一晚的演唱会上，管理方甚至通过断电的方式终止他们的演唱。在4天的演唱会里，五月天总计超时近半个小时。他们因此被罚款170万元新台币。是台湾演出历史上因演出超时被罚的最高纪录。

5、田馥甄

2016年12月田馥甄的“如果PLUS”台北三连唱的最后一场，田馥甄因舍不得歌迷，超时演唱，最后被罚15万台币。

6、刘若英

2016刘若英在台北小巨蛋举办“我敢”演唱会，演唱会结束后又返场演唱《后来》，引起全场大合唱，但最后却因超时需缴罚款15万7500元台币。

7、苏打绿

2016苏打绿在小巨蛋三连唱，在第二场就因为超时被罚。而第三场演唱会又被罚款30万台币，理由则是演唱会的震动幅度过大。

8、陈奕迅

2010年4月7日，陈奕迅结束18场后演唱会，在最后一场演出时，陈奕迅一共返场了3次，直到零时55分才结束，成为在红馆超时演出最长的歌手，被红馆方面罚款20万元。

9、周杰伦

周杰伦2013年5月17日上海举办魔天伦演唱会，结束时因为歌迷迟迟不肯离开，周杰伦又回来唱了一首《七里香》， 结果超时被罚了20万。

10、张惠妹

2016张惠妹在台北举行跨年演唱会，从晚上12点倒数完后接着开唱，一直唱到凌晨1点20分。最后遭开罚12万元新台币，原因却不是因为超时，而是因为当天她表演时段的噪声分贝检测有4次超标，被居民投诉。因为声音太大被罚款，很多人心里估计很不服。