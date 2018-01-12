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身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

(2018-01-12 09:10:36)
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分类： 娱乐评论

提到身材矮小的男明星，曾志伟就是其中的代表。近日，蓝洁瑛视频事件把曾志伟推到了风口浪尖上。人们在惊讶之余，一定会问：曾志伟这样一个身高不到1米60的人，是怎样成为香港娱乐圈“大哥”的？

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

曾志伟从跑龙套到如今的香港娱乐圈大哥，时间也让他积累下了演技。1974年他被刘家良导演赏识远赴台湾﹐并加入导演张彻的“长弓电影公司”，最初担任龙虎武师，1975年升为领班。后来涉足编剧工作，并升任导演。

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

无论是《无间道》中的黑帮老大韩琛、《双城故事》里的志伟，也是《甜蜜蜜》中的黑帮老大的豹哥，曾志伟都把这些形象饰演的深入人心。曾志伟饰演的角色都以反派为主，但出演反派之后，他总不忘在接下来的影视作品中回到他那幽默的画风。

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

不管是黑帮老大的凶狠还是客串搞笑人物，他都能够做到无缝切换，对不同角色的性格都能够拿捏准确。

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

曾志伟还是TVB半个老板，在TVB掌握的股份非常高，所以他有很大的发言权。香港娱乐圈中有一个“香港演艺人协会”，这个协会自成立到现在只有3位会长，前两位会长分别是梅艳芳与成龙，而现任会长就是曾志伟。

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

曾志伟之前还担任过政协委员等职务，就更让人不敢惹他。正因如此，曾志伟在香港娱乐圈中才有资格被人叫做“大哥”！

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

除此之外，在一些重大慈善活动上总能看见曾志伟的身影。他将六场的门票的收益拨捐予四川地震灾后重建及助养孤儿计划；并呼吁大家多关注残疾人的生活，不要歧视他们。

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

2014年3月19日，曾志伟正式出任中国公民器官捐献形象大使。在调研会上，曾志伟带头签了捐器官承诺书。且不论别的，在演技和慈善方面，曾志伟绝对是大家学习的榜样。

身高不到1米60！曾志伟凭什么成为香港娱乐圈“大哥”？

2013年4月14日是曾志伟60岁的生日，TVB花费200万为他办生日宴席，并邀请了700位演艺圈人士，甚至连原定于14日举行的香港金像奖颁奖典礼也为他让道。可见曾志伟在香港娱乐圈的影响力和号召力，连成龙都不敢轻视他。

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