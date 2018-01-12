近日，蓝洁瑛陈年旧案再次被翻出，矛头直指曾志伟，但是曾志伟随后发声明否认，称“曾志伟性侵蓝洁瑛”视频系剪辑的不实信息，针对怠于终止侵权行为者将坚决依法追责。

蓝洁瑛是谁？她是TVB八十年代当家花旦，有“靓绝五台山”的美誉。她也是《大话西游》中的蜘蛛精“春十三娘”，其形象至今令人印象深刻。可就在她演艺事业如日中天的时候，突然精神失常，变成了娱乐圈的一宗迷案。

其实在2014年，蓝洁瑛在接受媒体采访时，就透露强奸她的是邓光荣和曾志伟，邓光荣和曾志伟也能没有正面回应此事。没过多久，这件事又石沉大海了。日前，卓伟再次发出采访蓝洁瑛的视频，让这件事在网上掀起轩然大波。

而微博中认证为金牌女模教母的韩颖华，发文爆料曾志伟“不止一次性侵女艺人，娱乐圈都知道”，并且做好人带八名女模特去KTV，实则是借机“扯皮条”。刚巧其中一名女模特在它的学生，她用方法侥幸逃过了曾志伟和其他男子的迷奸，随后没再见过其他七名女模特。到目前为止，曾志伟方面对此事还没有回应。

就连知乎上也爆料称曾志伟曾酒后多言，说出自己和谋女郎周冬雨也有过关系，但是周冬雨方面随后就发声明否认了此事，强烈谴责造谣者对周冬雨造成恶劣的影响。

这并不是曾志伟第一次被人爆出不良行为。早在2009年2月7日时，就被宋祖德爆出是咸猪手，并称自己手上足够证据证明曾志伟的咸猪手行为，愿为其言论负责。

在某综艺节目里，靓女们筑成人肉滚筒，让曾志伟在上面滚过，并与她们跳贴身舞，其间曾志伟故意“叉错手”按在陈文静胸上，搞得对方尴尬不已，令观众哗然。

在一次募捐会现场，曾志伟竟然扒下女艺人的裤子，当时曾华倩也在场，谨慎地护住胸部。但是曾志伟并没有尽兴，转过头又来脱曾华倩的裤子，曾华倩无计可施怒扇曾志伟一耳光。

在娱乐圈行走30多年，曾志伟因为“酒后失德”干过不少荒唐事。曾经美若天仙的蓝洁瑛，现在变成白发苍苍的模样，着实让人心疼。希望她的公正能够早一点到来，也希望周冬雨能不被此事所影响。