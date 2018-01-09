2013年5月杀青的电视剧《风筝》，于2017年年底才与大家见面。让大家等待四年之久的《风筝》，也没有辜负大家的期望，豆瓣评分高达8.2分，而在东方卫视首播也突破了1的收视率。

这四年时间，《风筝》经历了多少困难？有人说是因为《风筝》的表现手法以及剧中的内容都有开广电的先例，审片组不给通过。也有人说《风筝》里面的一些情节是不可能发生的，播出后可能会误导观众。但是《风筝》被禁的确切原因到现在也没有定论。

风筝和上线碰面后说："我忍了十年，我不知道接下来我还要忍几个十年。我这一辈子，还能活几个十年啊？我什么时候能活得像个人？"在那个年代，卧底都活得很小心翼翼，可是他们背后的心酸有谁能够知道。有一部能够把卧底的无奈展现出来的电视剧呈现到大家眼前也实属不易。

《暗算》归来后的柳云龙，还是原来大家喜欢的柳云龙。很多人佩服柳云龙的勇气，去把难以展示的历史拍出来给观众看。这也算得上是国产谍战剧一个新的进步点，为日后的谍战剧也树立了一个榜样。卧底为了革命目标牺牲自己，每天都要面对各种各样的危险，不被人理解却也不能将自己的身份告诉别人。

《风筝》中很多情节上刻画的非常真实，它告诉我们，历史不应该被遗忘。这不仅是国产谍战剧的一个进步，也是我国电视剧行业的一个新起点。