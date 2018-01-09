喜剧演员出身的马丽，给人的印象总是比较中性化，也可能是北方人声音都比较粗矿，性格豪爽的关系，即便是她后来很红了，但是粉丝们依然无法改变对她的印象。近日，马丽登上《男人装》大秀性感，这身材真是太撩人了。

马丽是一个很有天分的演员，但是走红的时间却来得晚了一些，毕竟35岁对一个女人来说，已经开始走下坡路了，不过马丽也算是带给了我们太多的惊喜，这次的个人性感写真，将一个女汉子转变成性感女神，不过这身材真的是不必林志玲姐姐来得差呀，真材实料的丰满，粉丝都惊呆了！不过也有一些粉丝似乎不买单，称你这么露要做哪样？

负责搞笑路线的马丽，可能也是不想一直被定型，希望有不一样的角色发展。此次在《男人装》大秀性感，尝试了透视的蕾丝，还有那冷眼的红唇，瞬间就让人忘记了她原本不修边幅形象，以及粗狂的声音和霸气的身姿。

在强悍的女人，也有柔情的一面。马丽一身性感内里的造型，大秀性感的美胸和丰满的臀部曲线，撩人的功力真的不逊色于当红的气质名模。对于实力派的女演员来说，马丽往为什么又要靠露来挣人气呢？

这组性感照爆出之后，网友的评论也是亮点多多，有一部分认为马丽都要四十岁了，太老了，身材是P出来的吧？

还有网友认为，马丽这是要走闫妮的路线，她们都是笑星，从平凡无奇逆袭成白富美。

还有一部分的网友则认为，好好的一个喜剧演员，穿着这么露是要做哪样？保存好自己的实力就够了，露胸和露腿这都是年轻女孩才做的事！



面对这个问题，我觉得马丽她一直认为自己从来就没有红过，想性感的时候就性感，反正身材是自己的，别人也拿不走。可能有一些网友会接受不了，希望她好好的继续搞笑就好，秀身材显得并非她的强项，但对于他们的看法，马丽一样不会太在意！