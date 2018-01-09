Angelababy作为娱乐圈的当红小花旦，一举一动也都备受媒体的关注，近期黄晓明出席了他参演的电影《无问西东》的宣传，当天黄晓明的母亲和妻子Angelababy也都在台下为黄晓明助阵，没想到baby在观看电影的过程中情绪深受剧情感染也是哭的梨花带雨，还被媒体称为仙女式哭泣。

Angelababy和黄晓明的母亲一起坐在台下观看电影《无问西东》，baby虽然头戴黑色棒球帽，也是难掩五官精致和美丽。



Angelababy情绪深受剧情感染，忍不住落泪，哭泣的样子也是我见犹怜，依然美丽动人。



Angelababy再现"仙女式哭泣"被媒体报道，结果没想到却引起网友的批评和嘲讽。



网友纷纷留言评论："明显摆拍好吧，不是AB她自己的工作人员她能给你坐这么近任意选最清晰的角度拍？真幼稚，这个公关团队真是侮辱我们的智商"，"演戏时不见你哭的这么好"，"服了……这他妈的摄影师也不容易，工作量大，看电影都不让人休息"。其实有关Angelababy的演技也是一直备受争议，今天，小编就带大家来看几场Angelababy的哭戏。

Baby在电影《夏日乐悠悠》中的表演，一边穿插回忆一边哭泣，戏份并不简单，当时baby的表演也是尽力而为了。

Angelababy在2013年参演的电影《在一起》表演的哭戏，表情看上去很苦逼，让观众看了也确实有点想哭。

Angelababy在电影《新娘大作战》中的哭戏，也是让人明白了这确实是一部喜剧。其实这段哭戏也不能全怪baby，剧情想要展现出的人物的情绪就是又哭又笑，所以baby也完美演绎了哭笑不得。



被观众吐槽最多的还是Angelababy在电视剧《云中歌》失去孩子的哭戏，网友也十分残忍的将baby失去孩子的这段戏和孙俪在《甄嬛传》中失去孩子的演技进行惨烈对比。



Baby在电影《谋杀似水年华》中的哭戏，表演有些用力过猛太浮夸，让人出戏，尤其在和黄觉对戏的时候，演技也是被黄觉秒杀。

最让人无语的还是电影《建党伟业》流露出的花絮，Angelababy和刘德华对戏，老戏骨刘德华快速代入角色进入状态已经眼红哭出来，而baby则哭不出来，导演先是用眼药水，baby还是没流泪，华仔用催泪棒还耐心给baby讲戏好让她快速进入角色状态，结果baby还是哭不出来，华仔和导演只好一起为baby滴眼药水。

天王刘德华给baby滴眼药水的时候眼神也是耐人寻味。至于baby的演技到底如何，相信大家心里也都自有分寸。