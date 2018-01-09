"怎么样看待贾乃亮的回复：如果你是贾乃亮，你会怎么做？"有网友在微博上向黄毅清提出这个问题，这个问题的价值竟然达到了8亿，黄毅清看到并发了长文回答了该网友问题。并说起当年是他太年轻气盛，没有沉住气，导致黄奕及她的整个团队反过来说他出轨。并在最后说，如果李小璐不把孩子给贾乃亮，贾乃亮肯定会火山爆发。

自发生了李小璐和PGONE 夜宿门事件之后，黄毅清就一直发声支持贾乃亮，并把PGONE老底都翻出来了。黄毅清也已身为人父，出于保护孩子的原因，他对李小璐并没有过多的指责，一直把矛头对准了PGONE。先不论黄毅清为人究竟如何，至少在保护孩子这一点上，他的处理方式得到了网友们一致的好评。

李小璐与PGONE夜宿门事件已经发生一个星期了，可是热度丝毫没有减下去。我们从事件刚开始爆出的时候看，黄毅清就一直在发微博，除了支持安慰贾乃亮之外，还有爆料PGONE的真实家底。也有网友认为黄毅清如果借贾乃亮蹭热度，顺便洗白自己。

不过大部分网友选择相信黄毅清的，他们认为在黄奕与他的婚姻中，他像极了贾乃亮。当时黄毅清也是发长文来回应他与黄奕之间的婚姻问题，但是与贾乃亮不同的是，他的长文中用了许多偏激的词语，让人看起来像有点不太正常。

黄毅清那个时候也才二十多岁，，没有贾乃亮现在的稳重。也许只有感同身受，才能够理解贾乃亮，也才知道这件事带来的伤害有多大。

不管黄毅清是真的心疼贾乃亮还是想要洗白自己，都希望贾乃亮能够尽快从难过中走出来，把这件事处理好，也把甜馨保护好。