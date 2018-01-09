电影《前任3》从上映到现在票房已经突破10亿了，这个好成绩让这部电影成为了年度黑马。这部电影除了韩庚和郑恺，女主角于文文也获得了很多朋友的喜欢。于文文是一个有才华的女生，电影插曲就是她唱的，她还是周杰伦的师妹。其实娱乐圈男明星的师妹还有很多人，今天小编就给大家介绍几位大牌男星小师妹，看看谁最漂亮？

1. 周冬雨

周冬雨和黄晓明赵薇一起参加了《中餐厅》这个节目，他们三个人都是北京电影学院毕业的。黄晓明是周冬雨的师哥，赵薇是她的师姐。崔老师来的那期节目，他们几个人还在节目中聊了学生时代的故事。

2. 王晓晨

王晓晨是胡歌的师妹，她和胡歌合作了电视剧《大好时光》。虽然她不怎么红，但是她的演技还是很好的。今年她和张嘉译合作的《我的，体育老师》让她火了一把，很多朋友喜欢她演的电视剧。

3. 金莎

金莎是林俊杰的师妹，他们两个合作过很多歌曲。金莎以前很火的，她是一位歌手，也是一个女演员。她演过《神话》，还唱了电视剧里面的主题曲。不知道为什么后来她不火了，现在很多人都不记得她了。

4. 袁咏琳

袁咏琳和于文文一样都是周杰伦的师妹，袁咏琳是一位女歌手。周杰伦还和她一起合作过歌曲《画沙》，还参加了周杰伦导演的电视剧《熊猫人》。她也是周杰伦提携进入娱乐圈的！

5. 陈少霞

陈少霞是刘德华的师妹，她很久之前也是很火的一个演员。不过现在已经淡出娱乐圈了，很多人都不记得她了。好像她和刘德华也闹掰了，不过刘德华一直很照顾她的，对她很好的。

6. 何杜鹃

很多人可能不认识何杜鹃，她不红。但是她演过的电视剧你肯定看过，她是《外科风云》里面喜欢靳东的女医生。何杜鹃是刘烨的师妹，刘烨对她很好，一直力挺她。

7. 王珞丹

王珞丹大家都认识，她是黄磊老师的师妹。她去参加《极限挑战》的时候和黄磊搭档做游戏那一集真的很精彩，他们师兄妹的演技太厉害了，把其他成员都忽悠了。

8. 张力伊

张力伊是韩庚的师妹，她也是在韩国出道的，后来她回国发展了。她是一位歌手，不知道大家认识她吗？



