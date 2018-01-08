现在的小鲜肉靠着网络流量赚快钱，演电影电视剧毫无敬业之心，不好好提高演技，所以现在的偶像电视剧普遍没以前好看。以前的小鲜肉男神不仅长相好看，演技也是在线，看看陆毅、林志颖、四大天王都是小鲜肉的时候个个演技都没得挑。他曾经也是名演技颜值在线的小鲜肉，人气男偶像，他拍的电视剧大部分好评，如今却拍狗血电视剧让粉丝非常失望。

何润东，1975年出生，19岁就被人发现长相俊俏而出演首部电影《梁祝》出道，何润东还发行了自己的音乐专辑而在台湾小有名气。后来何润东转型演员拍电视剧，并转战内地发展，不管是偶像剧还是古装剧都拿捏很好，演技在线，所以何润东当时火得一塌糊涂。

何润东长相好，1.84的身高到内地发展之后，接演了一部又一部收视火爆又经典的电视剧。《卧虎藏龙》、《风云雄霸天下》、《玉观音》、《四大名捕斗将军》、《梁山伯与祝英台》等等，这些都是许多80、90后儿童的回忆啊，当时的何润东颜值巅峰，演技炸裂，可以说我们都是看着他的戏长大的。

何润东不仅电视剧演的好，他天生帅气的颜值也非常适合大荧幕，他最近的电影《三少爷的剑》里饰演的燕十三豪放不羁，被人称赞演技碾压林更新。

娱乐圈更新换代很频繁，在娱乐圈都是吃青春饭，虽然何润也算个不老男神，但是演多了电视剧的他还是想转战幕后的。何润东首次当导演拍的现代偶像剧是《泡沫之夏》，当时他邀请了黄晓明和大S来当主演，第一次当导演的他很紧张，怕拍不好会影响大S，但电视剧播放后，还是受到了不少好评。因为这部《泡沫之夏》让大S与何润东身陷绯闻漩涡。当时有媒体爆料称，何润东暗恋大S长达3年，甚至求婚了，但大S却称何润东仅是一个非常聊得来，值得做朋友的大男孩。

2017年，何润东和孙俪、陈晓合作的电视剧《那年花开月正圆》热播，这已经是何润东第三次和孙俪合作拍电视剧了。之前他们一起拍《玉观音》和《一米阳光》时，外界就传出何润东暗恋孙俪。有消息称何润东在宣布新专辑时，曾被追问未来的女友大概是什么样子时，他在现场画了一幅漫画，而漫画中的女生疑似是孙俪。那时孙俪还没认识邓超的，何润东结婚时孙俪还到场祝福了，可见两人关系很好。

何润东在《那年花开月正圆》中饰演的吴聘圈粉无数，好评不断。紧接着何润东又有一部新电视剧《花谢花飞花满天》开播，可以说大家都是冲着何润东的吴聘去看的，但是最后让粉丝十分的失望。狗血的剧情，低劣的制作，遭广大粉丝吐槽，最后因为这部剧何润东微博掉粉唰唰的，而何润东也不得不回应掉粉问题，是演员必须承受的后果，我也讨厌套路，所以去当导演。

何润东在娱乐圈这么久绯闻女友很多，但他一个也不回应，直到有媒体爆出何润东有一个相恋8年的女友Peggy，对于Peggy，何润东是严加保密的，Peggy的低调付出也让何润东非常感动，感觉他们的恋情就像朱丽倩在刘德华背后默默的支持他一般。终于在恋爱的第9年，何润东和Peggy成功登记结婚，结束爱情长跑。

如今，何润东和爱妻Peggy已相爱10年，他们依然恩爱如初。Peggy还在脸书发长文告白，看来家有贤妻才能让何润东更有信心在外拍戏。祝福他们白头偕老，早生贵子！