她曾经是知名艳星，她的美貌风华绝代，她比现在任何一位当红女明星都要美，连赌王都对她念念不忘，如今她与前夫逛街，现任丈夫全程陪同给他们当灯泡，这是何等风光画面？她就是谢霆锋母亲狄波拉。

狄波拉1951年出生，十几岁就学习唱歌跳舞，年轻时的狄波拉参加了很多选美大赛，成绩傲人。如东方选美会，亚洲小姐选举等，1973年，还获得了香港小姐选举的冠军。我们都知道很多大红大紫的女明星都出自于这个港姐选举，如赵雅芝、张曼玉、翁美玲、李嘉欣、蔡少芬等等。港姐选举要求颇高，所以选出来的港姐质量都很高，也难怪大部分港姐都混得很好。

获得港姐之后的狄波拉被电影公司签入，之后她一边演戏的同时还一边主持节目《欢乐今宵》，她豪放麻辣的主持风格在当时很受欢迎。1976年，狄波拉演了部电视剧一炮而红。在当时和赵雅芝、汪明荃、沈殿霞、郑裕玲等被称为TVB的镇台之宝，是赤手可热的女明星。

狄波拉在演艺事业辉煌时期遇到了大自己20岁的谢贤，他们迅速发展恋情，当时谢贤是娱乐圈有名的情场浪子，又刚和圈内大美女甄珍离婚，所以很多人都劝狄波拉不和要谢贤结婚。但是恋爱中的女人是冲昏头脑的，狄波拉还是和谢贤结婚了，他们的婚礼轰动全香港，在当时算得上是个豪华婚礼了。

婚后的狄波拉慢慢退出了娱乐圈，为谢贤生下了现在很有名的谢霆锋和谢婷婷，在家相夫教子。但是婚后的谢贤陋习难改，不仅在外拈花惹草还在外欠下巨债。为了维护家庭关系的狄波拉被传频繁出入澳门似乎向赌王何鸿燊求助资金，因为这件事当时很多媒体一度报道谢霆锋是狄波拉和何鸿燊的私生子，谢贤也是知道这件事的，但是因为自己欠下的巨债无奈忍住不作声罢了。

狄波拉这么努力维持婚姻16年，外界都评论拉姑是好老婆好妈妈，但最后他们还是离婚了，许多人都指责谢贤的花心令拉姑死心。每次报道他们的新闻的周刊都卖个精光，可见狄波拉和谢贤的婚姻多受人们的关注。

离婚后的狄波拉多年后也找到了自己的真爱，他和新加坡航空机师江耀城结婚。江耀城对狄波拉很照顾，对狄波拉的家人很友好亲密，甚至对狄波拉前夫谢贤都表现很宽容。经常被拍到江耀城陪狄波拉和谢贤一起逛街。

最近港媒又拍到狄波拉和谢贤一起逛街，江耀城在一旁默不作声全程在后面陪着，而谢贤边走边和狄波拉说个不停，完全不管江耀城。网友们都说：实在佩服狄波拉的这个丈夫，他的心胸真的很宽广。