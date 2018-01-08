娱乐圈堪称"晒娃狂魔"的明星不少，他们都喜欢在微博上发自己孩子的照片，如胡可、伊能静、贾静雯等人。但是也有很多明星不想曝光自己的孩子，为了防止自己的孩子被偷拍，他们想尽了各种办法。今天，我们一起来看看防孩子被偷拍的十大明星，你最佩服谁？



1. 邓超

最近，邓超和孙俪一家人出现在机场，可能是一家人出去玩了吧。他们一家人匆匆忙忙的赶路，邓超伸出五指拒绝记者和媒体偷拍孩子。超哥还把妹妹抱在怀里，用帽子遮住妹妹的脸。

2. 文章

文章马伊琍一家四口出去玩，马伊琍紧紧搂着两个女儿，为了防止女儿被偷拍她用手捂住女儿的脸。文章推着行李走在前面，一家人出行很低调。文章和马伊琍都带着帽子，防止记者跟拍。

3. 陈赫

陈赫经常在微博上面嗮娃，但是他从来不发女儿的正面照。大家看到他女儿的照片都是侧面或者是背影，他这样子做就是为了保护女儿。他和老婆带着女儿出去玩，为了防止孩子被偷拍一下车就打伞，遮住女儿的脸。

4. 周杰伦

周杰伦当了爸爸以后经常和大家分享自己女儿的照片，但是照片从来没有正面照。他们一家人出去玩，他怕孩子被偷拍想出了调虎离山之计，让家人抱着女儿，自己和老婆不抱。

5. 杨幂

杨幂和刘恺威对女儿小糯米的保护可以说是360度无死角的，他们两个从来不在网上发女儿照片。并且夫妻俩也不和媒体朋友谈论女儿的事情，不会像其他明星爸妈一样分享育儿经。小糯米小时候，杨幂把女儿装篮子里，还盖了一层纱布。

6. 佟丽娅

佟丽娅为了不让自己的孩子被偷拍，她居然把孩子裹在大衣里，紧紧抱在怀里。这样子就不怕记者偷拍了，这个办法挺好的，只是小孩子会不会透不过气？

7. 王力宏

王力宏和太太结婚以后生了一个女儿，王力宏把女儿保护的很好，从来没有曝光女儿的图片。为了怕女儿被偷拍，他的太太都会把女儿放在衣服里面，做法和佟丽娅类似。

8. 刘德华

刘德华为了保护老婆孩子请了保镖，每一次他们一家人出去都有保镖跟着，所以他的太太和孩子不会被记者偷拍。请保镖保护太太和孩子这个方法挺好的，给刘天王点赞，他是一个好男人。

9. 袁咏仪

张智霖和袁咏仪带着儿子一起出去玩，看到有记者偷拍，袁咏仪立刻用手里的购物袋挡住了儿子的脸，她真的好机智，反应好快让人佩服。

10. 董洁

和其他明星不一样，董洁反其道而行之，她大大方方让记者拍。董洁觉得记者偷拍的照片不好看，并且不好看他们会重新多拍几张。干脆让那些记者拍清楚了，以后不来偷拍自己的孩子。