在李小璐夜宿风波之前，马苏的人缘和口碑一直不错，而且星途也很灿烂。马苏2002年上大一的时候，就接拍了《大唐歌飞》，饰演女一号许合子，贾乃亮在剧中饰演她青梅竹马的恋人。21岁的她，从此进入了演艺圈。

马苏此后参演了很多电视剧，也拿过不少奖，如白玉兰“最具潜力新人奖”、伦敦国际华语电影节 “最佳女配角”，又将飞天、金鹰、华鼎奖三料视后也收入囊中，但依旧没有太多人关注她。她还上过央视元宵晚会，扮演"杨玉环"非常美艳。在圈内，你们都称她为“马漂亮”。

马苏曾经的励志人生，是很多女孩学习的榜样，堪称教科书版心灵鸡汤。在2002年她跟身为哈尔滨同乡的乒乓王子孔令辉相识相恋。当时孔令辉是一个大满贯世界冠军，开保时捷住高档社区，而马苏当时只是一穷学生。因为两人差距大，在一次两人争吵后，孔令辉一个字“滚”，让马苏生气地出走了，却又发现无处可去。

马苏多年时间省吃俭用，没花孔令辉一分钱，自己还完了房贷，还给她的房子奢华装修取名“马家庄”，这样一套房子赢得了她的尊严，也赢得了孔令辉的尊重。虽然最后经历11年的长跑，两人还是没有走到一起，但是她的励志故事还是很让人感动。

直到李小璐夜宿风波出来，马苏也是参与其中的，很多人送给她一个"中间人"的称号。她跟PGone关系很好，当初PGone参加《中国有嘻哈》比赛时，她就一直帮助他，天天给他造势，还拉着圈里的朋友一起来给他打call。

网上甚至有传言，马苏曾经也与PGone好过，PGone的《圣诞歌》里的小麋鹿写的就是她，连孔令辉都躺枪了。不管怎样，PGone不可能是马苏的亲弟弟。难道只是因为迷上了嘻哈，欣赏这位小老乡（小鲜肉）的才华，就这样不遗余力地帮她？

现在PGone的负面新闻不断，歌曲被下架，商家都不愿意提他，代言的广告和演唱会也取消了，海报上也被打上马赛克。新华网、紫光阁、共青团中央、中国妇女报、人民日报、央视新闻也都批评了他，说他涉嫌教唆青少年吸毒，侮辱女性，甚至会“遗臭万年”，估计离封杀已经不远了。贾乃亮的微博已经删除了与PGone有关的一切，大有划清界限的意思。

而一直捧他的马苏，在最近一档节目上被问到卷入“李小璐夜宿风波”后有什么应对之道？她认为，自己只是站出来说了一句真话，也就是她在睡着前所看到的、知道的，睡着了之后的事和看不到的地方那就不知道了，人家家务事人家会处理的很好。李小璐和PGone的事情，好像与她没什么关系一样。

马苏的态度是，不管流言蜚语再多，网友们骂的再难听，还有给她定的奇怪身份，她都不会去回应，因为她没有做过这些事，所以就是装作你们说的不是我，不会去接这个茬。听了马苏的澄清，网友很多都觉得马苏开始推脱责任了，即使李小璐没法洗白她也没说错什么，如果李小璐不清白，马苏已经睡着了，真不知道后面发生了什么，凭借一句话轻松脱身，情商真高，也是厉害了。

但是作为李小璐的好闺蜜，难道她以前就不知道李小璐和PGone事情？还是和网友们一样，直到贾乃亮文长文声明，微博删除和PGone有关的一切，这才知道他们的事情，她就没有帮他们打过掩护？另外，富二代黄毅清等人已经瞄上了马苏，希望她早日出来向贾乃亮和网友道歉。马苏将何去何从？让我们拭目以待吧！