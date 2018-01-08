音乐的种类有很多，如嘻哈、流行、古典、摇滚等。今天，小编要给大家说的是民谣。与现在的流行音乐相比，民谣的听众不是很多，民谣歌手也没有唱流行音乐的歌手火，但民谣却是一种很有意境的音乐。下面，我给大家介绍几位曾经红极一时的民谣歌手，看看你们最喜欢谁？

1. 李宗盛

李宗盛相信很多人都认识他，他是乐坛的老前辈了。李宗盛年轻的时候很火，现在依然有很多粉丝。他还参加了2017江苏卫视的跨年演唱会！李宗盛是校园民谣的代表人物，他不仅仅自己唱歌还帮很多歌手写过歌，算是一个全能音乐人。

2. 罗大佑

罗大佑，他和李宗盛一样都是曾经红极一时的民谣歌手。他的代表作是《童年》，相信很多人都是听着这首歌长大的。除了《童年》，他还唱过《光阴的故事》，《恋曲1990》，《野百合也有春天》等。

3.朴树

朴树，在华语乐坛朴树也是有一定地位的人，以前校园广播里经常放他的歌曲，像《那些花儿》，《白桦树》，《火车开往冬天》等，当年他是很红的歌手。他和王珞丹合唱的新歌《清白之年》在节目播出以后就火了！

4.老狼

老狼，可能有些人对这个名字不熟悉，一些年轻人不认识他。但是老狼曾经是一位很火的民谣歌手，他的代表作《同桌的你》当年很火的。除了这首歌，他的作品还有《睡在我上铺的兄弟》，《青春无悔》，《恋恋风尘》等。

5.高晓松



高晓松是音乐制作人，他写过很多民谣歌曲，他和老狼是搭档。除了给老狼写过歌，他还给黄磊，小柯，朴树等歌手写过歌。除了是音乐人，他还是一个导演，现在的他还主持节目，当了主持人。

6.水木年华

水木年华是校园民谣组合，当时是一个很火的组合，人气和羽泉差不多。一开始李健是这个组合的成员，后来他离开了。水木年华的代表作是《一生有你》 ，这首歌曲很好听，现在去听依然好听。

7.叶蓓

叶蓓是一位唱民谣的女歌手，她的声音很好听，当年她也很火。她和老狼，高晓松，小柯都是好朋友。她的最新歌曲是《我们好像在哪见过》，她的代表作是《白衣飘飘的年代》。

8.金海心

金海心不知道大家还记得她吗？她曾经是一位很火的女歌手，她的代表作是《把耳朵叫醒》，还有《那么骄傲》和《悲伤的秋千》。 她的嗓音很特别，辨识度很强，你们听过她的歌曲吗？