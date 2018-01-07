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贾乃亮深夜发长文感动无数网友，PGone害怕被封杀急忙道歉？

(2018-01-07 12:08:48)
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分类： 娱乐评论

2017年1月6日晚上9点半，贾乃亮发长文，并取关PGone和红花会小白，同时删除pgone相关微博。 瞬间微博服务器再一次崩盘，上一次崩盘是因为鹿晗和关晓彤宣布恋情。 长文中贾乃亮言辞恳切，满满自责。认为自己没有维护好自己的婚姻，没有保护好甜馨，两家父母也因为流言全部病倒。 这篇长评人无数人泪目，心疼爱到极致的贾乃亮。 网友们评论： "你为什么还要道歉啊！！！你没有错！！！" "亮亮，不管发生什么，我都希望你好好的~~"

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贾乃亮深夜发长文感动无数网友，PGone害怕被封杀急忙道歉？

每隔一段时间，娱乐圈各式各样的料就会爆出来，酒驾、出轨、婚变、吸毒、滥用替身、恋情公布。 2017年至今，各种出轨门让围观群众兴致越来越高，跟着营销号的引导，各种谩骂编段子的评论越来越多。 贾乃亮对李小璐的宠爱，对兄弟pgone出钱出力的捧，众人皆知，然而最后却落得这种结果。

贾乃亮深夜发长文感动无数网友，PGone害怕被封杀急忙道歉？

贾乃亮发长文是因为一个男人的担当，事件发展越来越大，众人不停猜测找所谓的"证据"，贾乃亮必须站出来给事情一个了结。 这篇文章过后，贾乃亮与李小璐事件将终结，猜测已经定局。无论网络暴力怎么扭曲，贾乃亮作为一个丈夫，父亲，儿子(女婿)担当的态度在这里，他选择自己站出来结束这次闹剧，为他人的过错道歉。相信无论最后结果如何，贾乃亮都能够坚强的面对并且接受，无论是作为父亲还是儿子，他都是让人心疼且尊重有担当的男人。

贾乃亮深夜发长文感动无数网友，PGone害怕被封杀急忙道歉？

贾乃亮深夜发长文感动无数网友，PGone害怕被封杀急忙道歉？而事件另一男主pgone，如今被各大主流媒体点名批评，因歌词涉黄，歧视女性，消费逝去女星，加上与"嫂子"李小璐的事，网友纷纷要求全面封杀他。

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4日下午，PGOne会发文道歉，称早期受黑人音乐影响深厚，对核心价值理解偏颇，同时表示会提升社会责任感，对粉丝起到更好的榜样作用，已主动全网下架作品，等待重新审核后上架。 但是目前他的歌曲已经全面下架，《中国有嘻哈》演唱会也将他除名。

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在整个网络上，媒体开始自觉抵制pgone。共青团中央、人民日报、公安部打四黑除四害、紫光阁、新华网等媒体都发声批评他。最后提醒粉丝们理智追星，不要被某些所谓的偶像带偏了。


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