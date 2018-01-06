最近李小璐与pgone发生的事情，也让马苏从另一种角度上了头条，那就是马苏的洁癖。马苏与向贾乃亮解释的微信聊天中提到，自己喝了酒在pgone家睡着了。

于是网友们就抓住这个不放了，因为马苏在《快乐大本营》里说过，她的洁癖很严重，在圈内非常有名，住酒店会拿酒精消毒电话以及周边所有东西，去别人家也很注意不会脱衣服，要换一套新的家居服才可以，也不会坐别人家的床，洁癖到这种程度难道马苏委屈自己在椅子上睡了一宿？还睡着了，不知她在pgone家是怎么睡着，带了多少消毒用品呢。话说像马苏这样有洁癖的明星也有很多，今天我们来看一看谁又是洁癖之王呢？

1、田亮

作为处女座的杰出代表，非田亮莫属，他曾经说过，他一天需要洗三次澡。在《爸爸去哪儿》的拍摄中，我们也看到，觉得到处都是脏的，随时都在擦擦擦。就连他的儿子小亮仔也遗传了他的洁癖，不想踩在脏的地上，睡前要把裤子洗了才行，果然是有其父必有其子。

2、古天乐

古天乐曾经在某杂志时装秀上说过，自己也是一个有洁癖的人，不喜欢乱丢东西，家里的东西会整理得非常整齐，拍完戏一定要立刻洗澡，吃完东西要立刻把垃圾拿开。自己眼前的事物都要干净整齐，自己的心情也会好很多。

3、李冰冰

李冰冰的洁癖也是很严重的，进她的家门一定要换鞋子，女孩子一定要扎头发才能进来，免得头发掉地上。如果你要把电脑放在她家的桌子上，那对不起，要拿个垫子垫上才可以。

4、鹿晗

据说鹿晗的洁癖也挺严重的，脏的东西他都不愿意用手去碰，从小也不喜欢别人坐他的床，而且还有很强的恐高症和强迫症，去吃饭会把店家的辣椒瓶、醋瓶、筷子啥的摆放到自己看着顺眼的地步。有一次化妆闲的没事，还把人家化妆师的化妆品都摆放整齐放好，那关晓彤是不是比他更干净更强迫才入得了他的眼。

5、费翔

费翔，他的一口大白牙，就是一天刷七八遍牙齿刷出来的，有时候甚至喝完一杯咖啡就要刷一次牙。甚至有人说费翔不结婚的原因就是他忍受不了结婚之后的邋遢生活。

6、陈好

娱乐圈洁癖最严重的明星，陈好，据说拍戏的时候刚好处于干旱地区，要用矿泉水来洗澡了，还是进口的。

7、李易峰

剧李易峰助理爆料他住酒店也是习惯性的要把酒店里里外外先消毒一遍，细致到门的把手也要消毒，马桶，洗手盆什么的也都是自己亲自动手刷。自己做过的椅子还贴上标签是脏的，交代助理不能让别人坐。

8、罗志祥

作为亚洲舞王罗志祥的洁癖也是出了名的，可是洁癖到什么程度呢?不容许别人在他家吃东西，家里的鞋柜和大S的一样摆放整齐有序。也不在外边上厕所，只会在家上厕所（但都是蹲着绝对不站着），连经纪人小霜都觉得匪夷所思，忍不住爆料："明明是个大男人，他却坐着尿尿，就怕把马桶边弄脏了。这洁癖也是没谁了！