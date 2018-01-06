去年《中国有嘻哈》的热播不仅让中国的嘻哈音乐从地下走到地上，也让一大批以前默默无闻的嘻哈歌手变成全民偶像。而且这档节目很有新意的选出了双冠军——PGone和GAI。想当初，PG One凭借比GAI稍显俊俏的外表收获了一大批迷妹，不少娱乐圈中的明星也公开认领这位爱豆，人气高出GAI好几个台阶，风头一时无俩。

在比赛结束后，获得冠军PG One不仅参加了"尖叫之夜"演唱会，推出个人嘻哈说唱单曲《Penta Kill》，还为电影《蜘蛛侠：英雄归来》创作并演唱的嘻哈主题曲《英雄归来》。

此外，PG One还参加了《快乐大本营》的录制，获得网易年度有态度大赏年度最有态度嘻哈歌手奖。此时的PG One风头正劲，随便发个微博都是上万的点赞，与各大明星的互动也很频繁，登上热搜榜也是常事，甚至可以媲美当红流量小生。

同样获得冠军的GAI也没闲着。参加了在上海举行的Sumer Sonic国际音乐节以及湖南卫视的《天天向上》；还获得2018爱奇艺尖叫之夜年度型格歌手奖以及获得"我是头条——今日头条年度盛典"年度新生力量奖。



此外，他还化名为"铁齿铜牙纪先生"参加《蒙面唱将猜猜猜第二季》的录制，并演唱了《爱如潮水》等歌曲；GAI认真唱歌的视频在网上得到网友的好评，原来GAI不仅嘻哈唱的好，认真唱歌的样子更迷人。

GAI走红之后，便很快在微博公开了自己的女友，还经常秀恩爱；在《我要上春晚》的舞台上更是公开向女友表白。这两天一段《中国有嘻哈》的幕后花絮曝光，原来当初GAI想罢录也不是因为赛制，而是因为担心自己的女朋友，让网友不禁羡慕道："GAI的女朋友好幸福"。

近日GAI又参加了《我是歌手》的录制，小编根据前几季的经验来看，参加的选手都会在不同程度上走红。而实力不缺的GAI，如果可以坚持多几期的话，成为实力与人气兼具的歌手是十分容易的，毕竟GAI爷那拽拽的气质还是很迷人的。



从两个人获得冠军后的活动开看，PG One的资源要远远好于GAI的，PG One偏向于走偶像歌手的路线，吸引较多迷妹，在娱乐圈扩展人脉。而GAI比较偏向实力歌手方面，稳扎稳打。

而自从与李小璐的事件曝光后，PG One又被网友扒出他以前的歌词涉嫌侮辱女性、教唆青少年吸毒等丑闻，歌曲被下架。现在还被官方媒体点名批评。按照目前的情形来看，很有可能被全面封杀。这位只有23岁的男生，在经历了迅速走红后，又亲手把自己的前途给作没了。作为第一批走出来嘻哈歌手冠军，他原本可以成为一个时代的标志，现在却只能被当作反面教材了。