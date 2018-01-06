提起"莫文蔚"这个名字，相信大家都认识吧，毕竟无论是在歌唱界还是演艺界她的名气都是很高的。

最近，莫文蔚参加了《天籁之战》节目，她在里面出色的表演和充满灵气的歌喉，有没有撩到你呢？不过话说回来，她纤细修长身材配上漂亮的长裙，再加上360度无死角的侧脸，你能看出来她今年快满48岁了吗？

说实话，我可一点都没想起过这位带给我们无数经典作品的天后，其实已经48岁了，毕竟她美的让人觉得她还是二十几岁的妙龄少女。她是1993年进入娱乐圈的，至今也有25年了。

她的第一部主演电影就是无数人心中的经典《大话西游》，那时候的她虽然第一次出镜，但是演技还是让人记忆犹新，把"白晶晶"演的深入人心。据统计，截止2013年的时候，她出演的电影就多达50多部。

可以是《回魂夜》里叛逆的阿群，也可以是《太极侠》里霸气港警花婧诗。

也可以是《催眠大师》里的神秘病人……看到这里，"演员"名称可以说是名副其实了。但是她还有另一个身份，就是"歌手"。就拿《广岛之恋》来说，老实说，是不是你们ktv必点曲目之一？出道的第二张专辑，1997年的当时就卖出80多万张，里面的主打歌《他不爱我》更是至今都还称得上流行歌曲。

2015年的央视春节联欢晚会上，莫文蔚的《当你老了》更是让无数人听出了眼泪。2013年是莫文蔚出道的20周年纪念年，当时她举办的巡回演唱会在14个城市，一共有25场，最高票价有3680元，可以说是刷新了华语女歌手的票价记录，而这些都是歌迷对她的肯定。

除了歌手和演员的身份之外，她还是娱乐圈少有的学霸之一，从小就出生于书香世家的她，家庭条件给了她学习的好环境，她琴棋书画、品学兼优，也曾被评为"香港最杰出学生"，还凭自己的努力拿到奖学金到意大利的高中进修语文，并于1990年转英国进修意大利文学，毕业于英国伦敦大学，掌握多门外国语言。

而她的初恋男友Johannes也是也是外籍人，虽然之后也和周星驰、冯德伦谈过恋爱，但最后因为诸多原因都没能走到最后。

而在兜兜转转后，她还是与初恋男友走到一起，并于2011年举行婚礼，至今两人结婚也有6年了，却没有过想要孩子的想法。

也曾被外界"催生"或者询问不要孩子会不会有遗憾之类的问题，用她自己的话来回答就是："没有，一方面我很享受二人世界，也不希望有人分享我们彼此之间的爱，另一方面，我很爱自己的工作，工作已经给了我莫大的乐趣，因此，我从来不曾觉得自己的生活缺少其他东西。"

每个人都有每个人的生活方式，而莫文蔚的生活方式无疑是她认为最正确的，虽然没有孩子，但是两人的二人生活更加纯粹幸福，而她也活的越来越美丽，越来越出色。