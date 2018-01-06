现在是个看脸的社会，不仅颜值重要，身材也很重要。尤其是在精英扎堆的娱乐圈里，身材好会为你带来很多的机遇。女明星们以瘦为美，男明星们则是高大为帅。但是，圈内也不乏"小矮人"们。他们小身材大能量，个个演技了得！



第八名：王心凌

台湾的甜心教主王心凌，虽然身高只有1.58米，但是人美歌甜，发行不少专辑。之后还进军演艺圈，出演了不少家喻户晓的偶像剧，比如《微笑百事达》等电视剧，获得很多好评。

第七名：梁小龙

这个名字大家可能比较陌生，但是他在香港可是家喻户晓。身高不到1.68米的他跟李小龙、成龙、狄龙被人称为"四小龙"。在《陈真》《霍元甲》中都有不俗的表现。

第六名：潘长江

这个经典的笑星可是春晚的常客，每次看到他都有一种莫名的喜感。身材矮小从他的缺点变成了特点，自己也经常拿这个开玩笑。给观众们带来了不少的乐趣。

第五名：曾志伟

曾志伟大哥可是老戏骨了，身高1.57米的他身体里蕴含了大大的能量。不仅在演戏方面有出色的表现，还曾获得影帝的称号。并且跨界称为导演，凭借《最佳拍档》一举成名。

第四名：王子文

随着《欢乐颂》的热播，曲筱筱王子文也被大家认识。这个古灵精怪的女孩收获了不少的粉丝。她属于大器晚成型的女演员，在《欢乐颂》之前就已经出演了很多电视剧了。但是她的身高只有1.6米左右，是个名副其实的"小个子"。

第三名：郭富城

最近刚刚当上父亲的天王郭富城可谓是人生圆满了啊！他从出道开始就光芒万丈，不仅唱跳俱佳，被称为"舞王"，还进军演艺圈，获得影帝的称号。真的是人生赢家了。不过，"天王"的身高却没有那么高，不到1.7米。

第二名：王宝强



草根明星王宝强是内地知名的男演员，他出演的底层角色都栩栩如生，让人过目不忘。16岁时主演独立电影《盲井》获金马奖最佳新人奖及法国、泰国电影节影帝奖。虽然贵为影帝，但是身高却只有1.65米，十分的接地气。

第一名：梁朝伟

这位超级巨星的演技我们就不用多说了吧，想必大家都是心服口服，"影帝"的称号已经在大家的心中深深烙下了。但是，他的身高也不是很出众，跟刘嘉玲在一起竟有一种反差萌。

身材矮小不能说明什么，毕竟身高不是距离，是金子总会发光的。你们觉得呢？