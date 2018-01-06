李小璐和嘻哈歌手PG One的事件最近在网上闹得众人皆知，虽然这件事情过去了几天，但是各大新闻媒体的头条还是有关于他们两个的事情。近日，PG One又摊上大事了，他的歌曲《圣诞夜》被各大媒体点名批评，涉嫌教唆青少年吸毒、侮辱女性，已经被下架！



除了歌曲被下架，他和李小璐的事情闹得沸沸扬扬之外，网上又有人爆料他强奸未成年人，还有咒骂姚贝娜不尊重逝者的往事都被翻出来了。PG ONE的工作室第一时间发了一个声明否认了这些事情，这个声明还上了热搜榜。

这个声明发出来以后，很多网友调侃这是为李小璐和歌词事件分流，不过这个声明有雪上加霜的作用，并没有帮助PG One从负面事件中解救出来。一些网友甚至说工作室真是亲爹，让吃瓜群众接好这新的瓜。可以说PG One现在是一波未平一波又起，发生这么多不好的事情，很多网友都强烈要求封杀他！

如果没有李小璐夜宿事件，PG One估计不会像现在这样受到关注。陈乔恩酒驾、陈学冬新恋情曝光、鹿晗脏辫走嘻哈风等都没有抢走他的头条、他的热点。不过现在他备受关注，大家不是在捧他而是要求封杀他。



这一次PG One应该很难翻身了，不知道他的嘻哈之路还可以走多久？大家觉得PG One该不该被封杀？会不会被封杀？