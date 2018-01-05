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杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

(2018-01-05 18:35:48)
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分类： 娱乐评论

近日，有网友爆料，baby在《欲望之城》片场十分豪迈地抽起了烟，一脸无所事事的模样，身旁助理还十分默契拿出了烟灰缸，看来这种事对baby和其助理而言，也算是一件稀松平常的事了。网友评论，杨颖的“烟技”可比“演技”强多啦！其实，在娱乐圈，有的时候，压力太大，吸根烟也可以适当的调节下自己的情绪，舒缓压力。有的时候，在电影或电视剧中，角色安排也不得不需要作出吸烟的动作。今天，小编就带大家来看看那些影视中或生活中吸烟的女星，你觉得谁最有风情？

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

1、巩俐

作为娱乐圈的大姐大，国际巨星，巩俐抽烟时也自带霸气，充满女王风范，

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

2、王祖贤

电影《天地玄门》中，王祖贤抽烟的动作可谓是迷倒了众多粉丝，帅气十足。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

3、张曼玉

电影《阮玲玉》，作为主演的张曼玉将阮玲玉这位传奇女士的一生表演的淋漓尽致，抽烟时的剧照更是成为了经典的一幕。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

4、李嘉欣

李嘉欣在《堕落天使》这部电影中证明自己精湛的演技，不是花瓶，抽烟的动作更是十分撩人。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

5、梅艳芳

《川岛芳子》梅艳芳出神入化的演技将这位历史人物演绎的惟妙惟肖，审判时抽烟的镜头更是让人难忘。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

6、范冰冰

范冰冰清丽的样子再加上抽烟的动作，略带有些痞气，倒是很符合范爷的称号。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

7、舒淇

卷发红唇的装扮让舒淇增添了妩媚的风情，也更有女人味，深邃的眼神加上烟雾缭绕的画面让人不由心动。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

8、莫文蔚

凌乱的秀发，白暂的肌肤，若有所思的眼神都让吸烟时的莫文蔚呈现别样的性感。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

9、周迅

《风声》这部电影，周迅不但为我们贡献了精湛了演技，更让我们看到周公子一边抽烟一边跳舞时，性感又不失可爱的一面。

杨颖演技不如烟技？娱乐圈十大女星抽烟谁最有风情？

10、李冰冰

身穿西装外套的李冰冰潇洒帅气，精致的妆容让她更加美艳，微夹香烟的动作让她更加霸气。


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