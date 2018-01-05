2017年已经过去了，现在正值2018年的开头，都说来年要有个好兆头，这不，在新的一年里曝光新恋情的明星还不止一个两个。



首先是众多少女心中的男神陈伟霆，就在3日，有媒体曝光陈伟霆与巴西籍模特Bruna恋爱的细节，除了在模特晒得照片中发现陈伟霆的身影之外，令人震撼的是，陈伟霆还被拍到了和Bruna见家长。

与家人吃完饭后，陈伟霆就和Bruna一同离开，看来谈新女友的恋情是稳稳的下实锤了。不过不得不说，陈伟霆的每一任女朋友都是大美女啊，蔡卓妍和Angelababy就是很好的证明，而现在的女友身份是巴西嫩模，也是一位大美女。

从曝光出来的照片看，Bruna有着立体的五官、完美的身材，可性感撩人，也可帅气逼人，怪不得会得到陈伟霆的青睐。

而最近另一位少女杀手陈学冬的恋情也疑似曝光，据爆料，陈学冬在到达上海的时候，身边就有一位神秘女子了，而在后来，又被拍到两人连看三场电影。这还不算什么，隔天就被拍到陈学冬从屋里走出，女方在门口送别的场景，有消息称两人疑似同居。

看来这是要搞事情啦？不过陈学冬本人还没有正面回应，作为吃瓜观众的我们，只有静候佳音啦。

看来2018年是个甜蜜年啊，才迎来新年的短短几天，就曝出了两大男神的新恋情，那么新年就脱单的明星还有谁呢？

不知道大家有没有看过黄子韬演的那版《大话西游之爱你一万年》，看过的朋友肯定对立面的青霞仙子有印象吧。毕竟人家长得好看，演技还很出色，就是这位饰演青霞仙子的演员温心，在今年的1月1日，就公布了自己和圈外人汤子嘉的恋情。

据说，这位汤子嘉的母亲是金马影后徐枫，父亲则是房地产巨头。不过这些都不重要，重要的是，青霞仙子在《大话西游》里面没和六耳猕猴终成眷属，却在现实中找到自己的白马王子。

最后，作为吃瓜观众的我们，对这些恋情曝光的明星们，送去最好的祝福吧。