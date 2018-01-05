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“泰迪姐妹团”化身“假脸姐妹团”，丑闻不断为哪般？

(2018-01-05 14:20:03)
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分类： 娱乐评论

泰迪姐妹团源于霍思燕创立的潮牌"Teddy Fimally"，其中成员有些相同的兴趣爱好，志趣相投，也因为爱养泰迪相识结缘。其成员大姐秦岚、二姐霍思燕、三姐李小璐、四姐熊乃瑾、五妹甘薇、六妹肖雨雨、七妹杨幂，编外人员刘芸和应采儿，最近马苏和姜妍也出现在姐妹团中。

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从刚开始的微博晒友情到后来的暗中互撕，她们的转变不禁让人感叹"女人真是个善变的物种"。随着姐妹团成员的发展，越来越多的观众发现她们的变脸。

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一直以来不温不火的熊乃瑾，给人印象最深刻的还是整容话题。看看她的这两张照片，相信不用小编多说什么也能自行体会。

“泰迪姐妹团”化身“假脸姐妹团”，丑闻不断为哪般？争议最大的莫过于杨幂，无论是脸型还是鼻头变化都不止一点点，但杨幂本人坚称拔牙效应，也是让人有点摸不清头脑。爱美之心人皆有之，作为女明星对外貌的要求本就很高，如果想整容还是要找靠谱的医院和靠谱的医生。

“泰迪姐妹团”化身“假脸姐妹团”，丑闻不断为哪般？这是刚出道的李小璐，没有高耸的山根，也没有尖到吓人的下巴，带着少女稚气，脸上也是满满的胶原蛋白。

“泰迪姐妹团”化身“假脸姐妹团”，丑闻不断为哪般？与上一张照片对比差别最大的就是眼睛了，原本普通的双眼皮转身一变成了欧式大平行，面部改变相信不用小编多说也都看得出来。

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除了整容话题，近日李小璐更是被推上了风口浪尖，众网友纷纷去贾乃亮微博评论，"心疼亮哥"，"心疼甜馨"……在一系列事情发生后，李小璐更是发声"孩子和家庭，快乐地生活下去是我的目标"，是小编不理解还是变相洗白？

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对于很多人来说，甘薇或许是个陌生的存在，但是提起乐视也许就不会陌生，作为乐视老板娘的她最近也被卷入债务危机中，刚从美国回来代理老公处理债务。

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其他姐妹成员也都各自发展互不干扰，曾经的姐妹情深现在看来也不过是"塑料姐妹情"，有一句话说得好闺蜜可以过得好，但不可以比自己过得好。《王的盛宴》发布会上李小璐更是和秦岚暗中过招，为女一秦岚站场的李小璐以一席红裙力压秦岚，从此两姐妹甚少互动，疑似翻脸。还有杨幂和熊乃瑾似乎都不与其他成员发生联系了，可能脱离泰迪姐妹团了。

娱乐圈无论是友情还是爱情，面对巨大的诱惑难免不掺杂其他的东西。所以还是各自珍重，特别是李小璐，还是要好自为之，且行且珍惜吧。

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