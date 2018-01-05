日前，《我的继父是偶像》正在热播，这部剧是由“偶像剧之父”林合隆导演执导的，林永健、金巧巧等演员联合出演的年度都市情感大戏。在这部剧中金巧巧扮演韩玉萍这个角色，她是一个女强人，而生活中的金巧巧也是一个女强人！

金巧巧1975年出生于辽宁省沈阳市。她18岁的时候参加了林依轮《透过开满鲜花的月亮》MV的拍摄，在里面演女主角正式进入演艺圈。1994年她考入了北京电影学院表演系，毕业以后接拍了很多影视剧。

金巧巧是《西游记》里面的孔雀公主，不知道大家有没有发现。除了在这部剧中演了公主，在其他电视剧中她也演了公主。她是电视剧《薛仁贵传奇》中温淑贤良的渤辽公主，《杨贵妃秘史》中的玉真公主，《春光灿烂猪八戒》中的二龙女。

出道这么多年，金巧巧拍了很多影视剧，像《喜气洋洋猪八戒》、《太祖秘史》、《老大的幸福》、《杨门女将》、《继父难当》等。凭借《老大的幸福》她获得第四届华鼎奖观众最喜爱电视剧女演员，演技得到了观众朋友的认可。

2011年，金巧巧与博纳影业集团总裁于冬相恋，在她36岁的时候两个人结婚了，之后金巧巧生下了女儿。在娱乐圈金巧巧的人缘很好，女儿举办生日会的时候很多明星都来了。

虽然金巧巧嫁入了豪门，但是她还是出来工作，并且拥有自己的影视公司。她还独立制作监制出品并主演了电视剧《佳人有约》。 所以，她是一个演员也是一个老板，事业心很强的女强人。

现在42岁的她在电视剧《我的继父是偶像》扮演一个妈妈还是风韵犹存，与林永健谈情说爱，演技和颜值都非常不错。并且在去年，她还生了二胎。现在的她生活幸福，事业成功。