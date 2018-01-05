2017年刚刚过去，之前的事情还没总结明白，2018年的开端就不是很太平。跨年晚会的假唱风波，苍老师的结婚事件，但是最吸引人的还是李小璐和PGone的事情了，连李小冉都无奈躺枪。



李小冉在自己的微博上发布了一条新的动态，本来是晒自己的生活，但是热评的榜首却是：“夜会嘻哈，这事你怎么解释？你怎么面对甜馨？”李小冉霸气回怼：“你认字吗？”原来是网友把李小璐和李小冉搞混了！这可真是一个大乌龙，小编都为李小冉喊冤。之后她还特地发了新微博，一张撇着嘴角的自拍，并且配文道：“我叫李小冉、冉、冉、冉啊，看清楚，谢谢。”看来她本人也是无奈的很！

不过也有人指出，这是为了分流，让网友们的注意力不在李小璐身上。不得不说，这招真高！李小冉也在微博上晒出了公关公司的对话截图，来表示抗议。而目前这条微博已被李小冉删除。

除去这件事不说，从李小冉的照片上看，她的生活可真是不错。不仅最近的新剧《风筝》在热播，饰演的女二号林桃有情有义，让人敬佩。而且家庭生活也是很幸福的，看来她和现任老公徐佳宁的小日子过的很甜蜜啊！

李小冉是一名地道的北京女孩，自幼就有着优越的家庭生活条件，父亲是一名空军飞行员，母亲是一名医生。李小冉从小喜欢跳舞，毕业于北京舞蹈学院，怪不得身材那么好。

李小冉从中学时代就是班上同学的追求对象，

但是她的感情之路还挺坎坷的，她最轰动的一段感情，就是与青年导演鄢颇的虐恋。鄢颇曾是梅婷的前夫，两个人在一起七年，没熬过七年之痒，最终还是离婚了。

鄢颇

离婚之后，便与李小冉悄悄地走到了一起。两个人恋情一被公开就遭到了很多的质疑，有人甚至说鄢颇是因为李小冉才跟梅婷离婚的。不过这件事情没能被证实，也就是谣传了。

不过最令人震惊的还是鄢颇被砍事件，这件事说到底还是因为李小冉。李小冉前男友的兄弟看不惯李小冉有了新男友，便去打了他，还把人砍伤了。鄢颇真是冤得很啊！不过正所谓患难见真情，在鄢颇住院期间，李小冉可是寸步不离的照料，都以为他们会走到最后了。没想到，鄢颇出院之后，再也没说过结婚的事情，两个人就此分手。

李小冉的老公徐佳宁是她相识多年的男闺蜜，是一位金牌制作人，曾与李小冉合作过电视剧《来不及说爱你》。现在的李小冉总算是找到了真爱了，生活幸福美好，让人羡慕。小编在这里也是希望，李小冉可以越来越好！