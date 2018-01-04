近年来，明星酒驾的事件层出不穷，事故发生的原因和处理结果虽各有不同，但是毫无疑问，其带来的影响不可小觑。抵制酒驾，是对自己和他人生命的一种最基本尊重。无论你是谁，生命都只有一次。每年酒驾发生的惨祸都在提醒着每一个人，拒绝酒驾，从我做起。下面我们一起来看看近年来因为酒驾被曝光的明星，看看他们都受到了什么处罚？

1、陈乔恩

据台媒报道，陈乔恩被曝在台北酒后开车被捕，据了解陈乔恩当时酒后出门吃宵夜，被交警拦下后测试其酒精浓度高达0.6，按照台北法律罚款10万元交保释。在1月4日早上9点，陈乔恩戴着口罩遭大安分局移送中国台北地检署，此酒驾按依照公共危险罪处理，目前正在等候检察官开庭侦讯。 根据台媒现场照片，陈乔恩身穿黑色小礼服，面色微红，估计是喝酒后意识迷糊了。

2、高晓松

2011年5月9日，著名音乐人高晓松因为酒驾被拘役四个月，同时被罚金三千元，并且也错过了自己的电影《大武生》的宣传。当时高晓松在东城区驾车与前车追尾，后被判危险驾驶罪，该事故造成四车连撞，4人轻伤。

3、撒贝宁

2010年5月5日，名嘴撒贝宁因酒后驾车在北京三里屯附近被警察抓获，因为没有醉酒驾车，所以撒贝宁没有被拘留15天，但被一次性扣除12分。

4、梁家辉

2002年，香港影帝梁家辉有过醉驾伤人事件，4年后再次酒后驾车，这一次香港法院判处监禁2个月，缓刑3年。

5、吴京

2006年12月13日，演员吴京在喝了三杯红酒后，于北京朝阳区三里屯附近醉酒驾驶，后被交警发现，拘留10天，暂扣驾驶证5个月，罚款1800元，扣除12分。

6、叶童

2010年4月22日，著名女星叶童在香港警方一次反醉酒驾驶行动中，酒精呼气测试超标被拘捕，后获准保释候查。

7、洛桑

1995年10月2日演出结束后，艺术家洛桑与几个朋友喝了几杯酒，后于凌晨回家，洛桑醉酒驾车，由于车速过快意外撞上半路停下修理的大卡车。最后洛桑因伤势太重，不幸罹难。他的生命永远停留下年轻的27岁。

8、刘朔

2017年4月29日，刘朔开车撞到某钢制护栏上，造成车辆严重损坏，刘朔严重受伤，后医院抢救无效于当日死亡。后对其进行抽血液检验，判定属于醉酒驾驶。

9、高圣凯

高圣凯是台湾的偶像剧明星，在台北艺术大学影剧系就读，身材高大相貌英俊，接了不少广告和偶像剧。高圣凯在出演《罗密欧与朱丽叶》时一炮走红，其代表作品还有《玻璃动物园》、《彩虹的尽头》。2009年4月高圣凯在夏都酒店前一处弯道酒驾，因车速过快，冲向对向车道，被厢型车撞上。当场死亡。

10、牛振华

2004年5月11日，笑星牛振华在车祸中当场死亡。根据检测结果粗略估计，牛振华血液中的酒精含量相当于饮用了1斤左右的低度白酒。后来，牛振华交通事故死亡索赔案在海淀法院进行了宣判。法院认定牛振华负90%的交通事故责任，大货车负10%的责任。