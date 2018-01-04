最近有一部谍战剧很火，就是正在热播的《风筝》。《风筝》是柳云龙自导自演的一部电视剧，这部剧2013年就拍完了，经历了一些波折时隔5年才播出，但是这部剧没有让大家失望，是一部精彩的谍战剧。柳云龙号称谍战剧之父，由他演出的谍战剧几乎都是精品。

柳云龙，1968年出生于山东济南，是一位导演，也是演员。在他22岁的时候，他拍了第一部电影《青春无悔》，在这部剧中饰演男二号胡松力，正式进入演艺圈。柳云龙毕业于北京电影学院表演系，他的演技很好，但是一直没有火。

在37岁的时候，他拍了谍战剧《暗算》，这部剧让他走红娱乐圈，成为了家喻户晓的大明星。《暗算》至今为止都是谍战剧里面最好看的其中一部，在这部谍战剧里面柳云龙扮演安在天和钱之江这两个角色，并且这部剧让他获得了第十五届北京影视春燕奖的电视剧最佳男主角奖及网络盛典年度男演员奖，还有腾讯星光大典的新锐导演奖。

出道这么多年，柳云龙演过很多影视剧，但是大多数都是谍战剧，所以他号称谍战剧之父。这个称号是观众朋友对他的肯定，证明大家喜欢看他演的谍战剧。他演过很多很好看的谍战剧像《功勋》、《血色迷雾》、《告密者》、《断刺》等。

柳云龙是一个有才华的导演和演员，他的表演功底很强。他拍的谍战剧之所以好看是因为他把人物刻画的很精彩，作为一个卧底，他潜伏的很好。而且剧情烧脑，节奏不拖拉，没有狗血剧情和烂俗的套路。看的谍战剧给人感觉很精彩，扣人心弦。

除了是好演员，好导演，他还是一个成功的商人，拥有自己的影视公司。生活中是一个好老公，好爸爸。据报道，他的太太长的并不好看，但是他不嫌弃，一家人生活的很开心。

这次柳云龙带着《风筝》归来，你们看了吗？有网友说比胡歌的《伪装者》还要精彩，不知道大家觉得如何？