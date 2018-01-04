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娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

(2018-01-04 15:37:47)
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分类： 娱乐评论

在娱乐圈，明星们谈恋爱、分手、结婚、生子都是经久不衰的话题。无论是已婚还是未婚，女明星们是否怀孕都是大家关心的事情。只要女明星有一点怀孕的迹象，像小腹隆起，都会被媒体们怀疑是怀孕了。下面，我们一起来看看娱乐圈经常被传怀孕的十大女明星。

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

1、王菲

自从王菲和谢霆锋复合以后，关于她怀孕的消息就没有断过。报道她疑似怀孕三个月的新闻随处可见，经常被传怀孕，经纪人和她本人都懒得澄清。后来就有了媒体报道的破怀孕的消息，总之王菲虽然淡出娱乐圈了，但是关于她怀孕还有破怀孕的报道一直没有停过！

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

2、 刘嘉玲

刘嘉玲和梁朝伟结婚以后，关于她怀孕的消息就没有停过。毕竟两个人年龄都那么大了，什么时候生小孩媒体和粉丝都很关心。一些媒体经常报道刘嘉玲求子的新闻，梁朝伟终于当爸爸了，刘嘉玲终于怀孕的消息满天飞，刘嘉玲经常澄清自己并没有怀孕！

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

3、谢娜

谢娜经常被传怀孕，每一次她都会出来澄清。这一次娜姐终于怀孕了，她再也不会被怀孕了。娜姐怀孕了娱乐圈的好朋友都送上了祝福，大家也是祝福她。这段时间谢娜在家里养胎，但是很多朋友都去她家看她，她也在网上和大家互动。

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

4、范冰冰

范冰冰和李晨在一起以后，他们两个什么时候结婚，什么时候生小孩都成为了大家关心的问题。关于范冰冰怀孕了的消息报道很多，她也出来澄清了自己并没有怀孕。不过现在李晨求婚成功，以后怀孕生子是早晚的事情。

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

5、 胡可

前段时间还有很多关于胡可怀孕的消息，从胡可老公沙溢发的微博，就有网友猜测胡可怀孕了，她又要生宝宝了，安吉又要当哥哥了。不过，现在已经证实胡可并没有怀孕，那个怀孕的图片是以前的。

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

6、 舒淇

前段时间舒淇在微博上面发了一个告别的动态，很多人就猜测她是怀孕了。因为怀孕了，所以她要暂时告别娱乐圈。不过，现在看来舒淇并没有怀孕。

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

7、王棠云

不久前结婚的余文乐，很多人怀疑他的老婆王棠云怀孕了。结婚以后，关于他太太疑似怀孕的报道很多。很多网友说，他们是奉子成婚的。但是，现在余文乐并没有说自己要当爸爸了。

娱乐圈经常被传怀孕的女星，有人梦想成真，有人遗憾一生！

8、杨颖

杨颖被传怀孕的新闻很多，后来她终于怀孕了，孩子也生了。又有很多关于她代孕的传闻，不过现在她和老公黄晓明已经证实了她没有代孕。

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