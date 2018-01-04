说到偶像剧就不得不提陈乔恩，38岁的她在扮演少女时竟丝毫没有跳戏的感觉，一脸的胶原蛋白直逼当红小花。卖的了萌，办的了嫩，关键性格也是直爽的一批，怪不得那么多的人都称之为女神。





综艺节目中的她大放异彩，让我们见识到了不一样的陈乔恩。自出道以来绯闻也是不断传出，本人出面澄清过也承认过，但都没有把女神娶回家，其中也有不少已经步入婚姻的殿堂，现在38岁的陈乔恩还是独自一人。





今天一大早，陈乔恩酒驾的新闻已经刷爆了朋友圈和各大网站。媒体报道，陈乔恩自称是在家里喝酒，接着想出门买东西吃，红灯右转碰上警察，酒测值达0.67，直接被警方带回警局侦讯。目前，陈乔恩在检察官讯问后，于上午10时35分依公共危险罪谕令10万元（约人民币22000元）交保候传。





对于陈乔恩酒驾这一时间，网友们也秉承不一样的态度。有的网友也希望着重处理，毕竟陈乔恩身为公众人物，带来的影响也是不可估计的。有的网友则表示可以原谅，并希望陈乔恩可以早日处理完，露面说明一下。





陈乔恩除了“偶像剧之花”的封号，还是“酒国英雄”的称号，她喜欢喝酒减压。她曾经在自己写的书《乔见没》中自曝，因为情变而借酒浇愁，全身酒味上节目录影，身材也因此走样，这让经纪公司很气愤，将她雪藏了半年。她还多次被记者拍到与好友一起喝酒，后来走路都不太稳。可见，陈乔恩很喜欢喝酒，这可能不是第一次酒驾。





陈乔恩还是霍建华公开承认过的前女友，前者已经步入婚姻，后者却还是单身一人，究竟是性格不合还是另有隐情就不得而知。如果因为个人感情不顺而借酒浇愁，那也是不能得到理解的。





偶像的力量是强大的，正能量会被放大，负能量也会被增强。作为公众人物他们的一言一行都会暴露在媒体的镁光灯下，所以作为公众人物还是要注意自己的行为举止，酒驾的影响一直以来就是茶余饭后的谈资。陈乔恩这次酒驾事件影响确实很大，对陈乔恩以后的事业发展打击应该不小。“喝酒不开车，开车不喝酒。”不管你是不是明星，都一定要谨记。