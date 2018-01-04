说起宫斗大剧，大家一定对《甄嬛传》颇有印象吧，毕竟这部剧里面的几位"娘娘"互飙演技，还是让人看得很是过瘾。不过今天不是要讲孙俪，也不是讲蔡少芬，更不是讲蒋欣，而是讲饰演富察贵人的演员赵秦。

大家可能对于赵秦这个名字是有点陌生，但是看到她照片的时候，相信大家都有种恍然大悟的感觉，毕竟她塑造的角色还是蛮经典的。就拿富察贵人这个角色来说，赵秦把一个刁蛮任性，最后结局有很可悲的人物诠释的淋漓尽致，让大家看的都很入戏。

还有很多人说赵秦的长相很像苗圃，就拿她和苗圃的照片对比，左边是她，右边是苗圃，你们觉得两人像不像？不过话说回来，她的演技和颜值自然都没得说，可是现实却是，从2006年的热剧《金婚》出道以来，至今12年，却一直都是不温不火的样子。

也与很多火的演员合作过，比如张国立、孙俪、刘涛、王凯、张嘉译等，但是还是没能提升她的知名度。当然也参演过很多热播大剧，比如《金婚》、《兰陵王妃》、《甄嬛传》等，结局也是捧红了作品和其他演员，就是没能捧红她。

最让人尴尬的还是，她在很多剧中戏份都比较少，且活不过一集就领盒饭了，比较典型的除了《甄嬛传》里的富察贵人因为疯了早早领盒饭。

还有就是近来的《急诊科医生》，赵秦在里面饰演一位叫孙萌的医生，可是在第一集就"死"了，也是着实让人可惜。

新的一年2018也到来了，赵秦在今年也会参演一部未播先火的大剧《知否知否应是绿肥红瘦》，这部剧由赵丽颖和冯绍峰坐阵主演，就算还没播出，估计收视率也不会太低。

赵秦在剧中饰演一位名叫余嫣红的女子，不知道这次和赵丽颖合作，能不能成功逆袭？你们期待吗？