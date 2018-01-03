2017年结束了，在过去的一年很多明星火了，一些明星家庭也火了。有些明星家庭的流量甚至超过了现在当红的小鲜肉和小花旦，在各大新闻占据了头条新闻的位置。下面，小编给大家盘点一下2017年最火的明星家庭，看看你最喜欢谁？

1、李小璐

在2017明星家庭流量排行榜第一名的是李小璐一家，他们一家三口在网上的关注度领衔其他明星家庭。李小璐和贾乃亮经常在网上晒娃，除了晒娃就是和他们分享他们一家人的幸福生活。这一家曝光率很高，甜馨也是大家喜欢的萌娃，所以他们赢得了明星家庭流量第一名的成绩。

2、霍思燕

因为《爸爸去哪儿》霍思燕一家成为了很多观众朋友喜欢的明星家庭，他们一家也获得了明星家庭流量排行榜第二名的好成绩。参加完《爸爸去哪儿》以后，他们一家三口的身价和人气都涨了几倍，出席各种活动，拍摄杂志封面，商业演出等等。

3、章子怡

明星家庭流量排行榜第三名是章子怡一家，自从章子怡嫁给了汪峰生下了女儿以后她就变成了好老婆，好妈妈。她对外都称自己醒醒妈妈，叫汪峰醒醒爸爸。经常在网上嗮娃，前段时间醒醒生日，章子怡就在网上晒了全家福。

4、陈小春

《爸爸去哪儿》这个节目让很多朋友认识了陈小春一家人，大家也喜欢他们一家人。很多人都说陈小春一家就是灰太狼一家，羡慕他们一家人，生活真的很幸福。陈小春和应采儿两个都是很好的明星，小小春也很可爱。

5、林志颖

自从林志颖带着儿子Kimi参加了《爸爸去哪儿》以后，他们一家人就获得了观众朋友的喜欢。现在林志颖又多了一对双胞胎儿子，一家五口生活很幸福。林志颖经常在网上晒三个儿子的图片，粉丝们很喜欢他们。

6、胡可

胡可一家四口在网上的人气很高，他们的儿子安吉是现在最火的萌娃之一，他的外号是东北宋仲基，拥有很多粉丝。胡可和沙溢经常在网上晒两个儿子的图片，评论点赞的人很多。

7、李亚鹏

虽然李亚鹏和王菲离婚了，但是他和女儿李嫣生活过的挺好。李亚鹏是一个好爸爸，一个人带着女儿却把她照顾的很好。李嫣越来越漂亮了，而且还是一个多才多艺的妹子。

8、孙俪

孙俪和邓超一家人是娱乐圈最受欢迎的明星家庭，夫妻两个感情幸福，事业成功。并且把小花妹妹和等等教育的很好，是大家公认的模范家庭，很多人羡慕他们一家。

9、邱淑贞

邱淑贞是香港的角色美女，当年很火的。但是她退出了娱乐圈，现在她是三个女儿的妈妈。邱淑贞一家都是美女，她的女儿和她年轻时一样漂亮，母女同框就像姐妹同框。

10、陆毅

陆毅一家四口生活很幸福，并且一家人的颜值都很高。两个女儿长的很像，网友很喜欢他的女儿，有时候会分不清谁是姐姐，谁是妹妹。陆毅会在网上给大家分享一家人的照片还有趣事，很多粉丝在下面点赞。