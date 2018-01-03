新的一年新的气象，2018年终于到来了。当大家都沉浸在迎接新年的喜悦之中时，娱乐圈却不安宁了！新年的第一天就发生了十件轰动的大事，真是让吃瓜群众们“应接不暇”啊！

1、跨年晚会假唱风波

跨年晚会是不少观众每年都期待的一个节目，毕竟每个电视台都会请来不少的当红偶像，但是有时候为了节目效果，假唱也是不可避免的。但是小鲜肉胡一天的假唱未免也太过头了，口型动作完全接不上，让不少粉丝大呼失望！同时王俊凯和关晓彤等当红偶像也被曝出假唱的丑闻。

2、李小璐与贾乃亮同台献唱

这个元旦，这对夫妻过的可是不太安稳啊！本该是秀恩爱的时候，李小璐却被曝出和pgone共度春宵，这真是让人大呼吃惊！但是工作还是要进行的，两个人在跨年晚会上共同献唱一首甜蜜的歌曲，但是全程几乎零互动，真是让人看着尴尬！

3、薛之谦回应侵权传闻

薛之谦的2017年也是经历了大起大落，本是事业蒸蒸日上的时候，却因为和高磊鑫的复合造成了一连串的事件，导致现在的薛之谦又回到了起点。而李雨桐事件之后，薛之谦又被曝出《认真的雪》侵权，真是一波未平一波又起！现在薛之谦发微博表示，已经交给律师处理。

4、宣布结婚

是一个极其特殊的职业，可以说很难找到归宿。但是苍老师却发文称，自己找到了真爱。虽说对方没有钱也没什么颜值，但是可以接受她的过去，想必这才是最重要的吧！也希望可以幸福！

5、权志龙李珠妍约会照曝光

亚洲天团bigbang是不少人心中的偶像，尤其是队长权志龙，更是圈粉无数。粉丝们都把他幻想成“老公”，但是“梦”恐怕要破碎了！韩国的D社拍到权志龙和李珠妍在济州岛约会，虽然当事人还没有回应，不过不少网友都已经把他们当作是2018年的第一对cp了！

6、刘强东与章泽天秀恩爱

刘强东和奶茶妹妹的结合一直不是很受祝福，刘强东还曾说出，自己并不知道奶茶妹妹是否漂亮这样的话。但是现在两个人的小日子过的非常滋润，章泽天还在新年第一天发布了和刘强东的亲密合照！

7、王苗不幸去世

生命是有限的，但是年轻生命的离去总是让人心酸。演员王苗是一个阳光的大男孩，但是在新年的第一天，朋友却通过朋友圈宣布他不幸去世的消息，让人心碎！

8、徐若瑄父亲去世

亲人是一个人一生中最亲近的人，他们的离世总是会带来万分的悲痛。演员徐若瑄的父亲在1月1日凌晨去世，徐若瑄为了他也是付出了不少的努力，甚至曾花千万换肝！现在父亲离世，也只是希望节哀顺变吧！

9、安徽卫视国剧盛典

国剧盛典是“电视剧人”的狂欢，每次到这个时候，都会有不少的明星出席此次大会，让粉丝们大呼过瘾！今年的国剧盛典也是出现了不少的亮点，比如唐艺昕当天的服装，性感指数让台下的男友都把持不住！

10、贾跃亭妻子甘薇回国

大户人家的事端也是不少。新年的第一天，新闻人物贾跃亭的妻子甘薇就赶回国内，并说自己是“使命归来”。在新年第一天，甘薇回国引发网友的热议。据说甘薇这次回国是为了解决贾跃亭的债务问题，她很不容易的。

2018年才刚开始，就发生了这么多的事情，真是一个不简单的开头啊！你们觉得呢？