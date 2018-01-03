不知道大家对于刚过去的2017年贺岁档电影《妖猫传》有何看法呢，这部电影可以说是很火了，从去年的12月22号上映，到现在十来天的时间，累计票房就有4.9亿，人气和口碑都是相当不错的。

该电影历史背景是盛唐时期，而盛唐里的风云人物，就自然少不了杨贵妃了，毕竟她是中国古代四大美女之一，不过出演杨贵妃的演员张榕容也没有令人失望，一出场就用绝艳的姿色让人叹为观止。

而最令观众感动的是，本来据记载，杨贵妃是有一半胡人血统的，而演员张榕容的混血脸，正好符合了杨贵妃的这一特点。很多影迷都表示：她演的杨贵妃虽然有点瘦，但是深邃的五官，还是称得上"美女"这个称号。

之前范冰冰在《王朝的女人》里面也出演过杨贵妃一角，复古的妆容和华贵的长袍，两人各有各的特色，不过相对于张榕容混血的五官，不少人表示还是比范冰冰略惊艳一点。都说到这里了，下面就要好好说说张榕容这个演员了，可能大家对她的印象不是很多，但是她可大有来头。

张榕容是一个出生于台湾的中法混血儿，从她10岁那年，也就是1997年，她就以童星的身份正式出道，并出演了天王刘德华的音乐录像带《如果看到她请告诉我》，之后她就开始了担任儿童节目主持人之路。

在她13岁那年开始，她就出演了多部电影，比如《起毛球了》、《单车上路》、《给我一只猫》等，小小年纪就有出色的演技，再加上混血的五官，可以说是很受大家欢迎的。在2008年，她凭借电影《渺渺》中的小媛一角，荣获金马奖最佳女主角提名，可以说开了一个好兆头。

不过在之后的几年，她陆陆续续出演了《恋爱中的城市》、《消失的爱人》、《摆渡人》等作品，不知道是因为戏份太少还是什么原因，一直都没能提升她的知名度。

好在陈凯歌找到她，让她出演杨贵妃这个备受关注的角色，对于"中国四大美女之一"的人设，演得不到位可是会让观众嗤之以鼻的。

用陈凯歌的话来说就是："首先一点，我从反面说，我不想找一个流量明星，整天出现在八卦新闻中间的人来演，因为那样会产生极大的模糊感，在角色跟演员之间就分不清楚了，我想找一个有点演技的，另外就是陌生一点的，有点距离感，她反而可能被接受"。

事实证明陈凯歌的选择没有错，最后观众对她的反响很不错，认为她的混血颜把杨贵妃演出了别样的味道，不知道因为这次的杨贵妃，能不能让张榕容成功逆袭呢？