PG One和李小璐的事情，大家都知道了。虽然当事人PG One和李小璐、贾乃亮都作出了回应，还有马苏也帮着一起澄清。但是网友们仍然是不买账，还在肆意调侃，评论区甚至出现了很多精彩评论："璐宿一夜，贾装没事"、"万没想到，璐出马脚，贾装不知"、"今我宝强，我羽凡，我乃亮，义结金兰，愿做异姓兄弟，同是绿林好汉，共进退”等等，不得不说网友们真是太会想了。甚至还有网友提醒李晨要小心，别让范冰冰跟PG One走太近了，这又是怎么一回事呢？

因为PG One以范冰冰之名创作过一首嘻哈歌，歌词发上来让大家感受一下他让粉丝们欲罢不能的才气！

范冰冰估计听了这首歌心里应该很堵得慌，难道嘻哈歌词都是这么创作的吗？

还有网友评论："我要是李晨听了歌词，都想找人抽PG One了。"

PG One跟范冰冰的交集，也是拜马苏所赐。去年夏天爱奇艺出了一档节目叫《中国有嘻哈》，PG One做为红花会的人也参加了该档节目，加入了吴亦凡战队。当时在比赛时吴亦凡对这个队员也是很护犊子的，最后成为《中国有嘻哈》并列冠军。当时在比赛还没多久，马苏可能是因为与PG One是哈尔滨老乡，也可能是因为他才23岁，唱嘻哈歌也很有范儿，很酷，很有活力，才深深吸引了她。

于是，马苏在微博上频频为他造势。还带领她的泰迪姐妹团一起追星，还有贾乃亮，因为同是东北人，因此也特别帮衬，天天给他打call什么的，也带他一起出去玩，结识圈内什么人的。简单来说，PG One能打入泰迪姐妹团就是马苏带上道的，慢慢地PG One也混到这个全部一线女星的女人圈里去了。

马苏还拉上了范冰冰，因为PG One说过他的三次元女神就是范冰冰，于是范冰冰也拍了个视频帮PG One造势，至于这个视频，是马苏追了范冰冰好久，硬拉范冰冰录的，这才跟PG One有了交集。然后PG One就创作了《范冰冰》这首歌，歌词就这样大胆露骨，但也太不尊重范冰冰了。关键是，范冰冰的男友，李小璐的前男友李晨怎么想？

早在2002年，李晨与21岁的李小璐有过一段刻骨铭心的恋情，当时两人因为合作《十三格格》而相识相恋。据说，热恋中的李晨对李小璐爱护有加，还曾为了李小璐在大腿上刺了一个“璐”字。2006年，两人结束四年的恋情，友好分手。

如今，李晨的前女友和现女友都被PG One折腾的够呛，心里应该比贾乃亮还要苦闷，估计他恨不得手撕了这个小鲜肉吧？