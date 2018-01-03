在人们的传统审美观念中，总是觉得大眼睛双眼皮、樱桃小嘴、瓜子脸就是美女的标配，随着现在网红的流行，大眼睛、尖下巴的美女反而让我们见怪不怪，甚至有点抵触。而对于小眼睛或者圆脸却更加讨喜，相信追韩剧的妹子对于韩国那些小眼睛单眼皮的欧巴都深深着迷，不过今天要给大说的不是小眼睛的韩国男演员，而是我们本土的中国女明星，看看她们谁用小眼睛造出了高级脸？

1、杜鹃

杜鹃的冷艳气质可是公认的，很多人都说她长了一张高级脸，虽然小眼睛，但是每个眼神都透露着慵懒、冷艳的气息，怪不得是时尚圈、模特圈的宠儿，不仅如此，她还出演了多部电影，比如《从你的全世界路过》、《摆渡人》等，在里面的表现都是让人过目不忘。

2、刘雯

“大表姐”刘雯是亚洲第一个登上“维多利亚的秘密”的模特，作为一位国际名模，她还被男性网站ASKMEN评为2012年度全球最美的99人，可见外界对她颜值的认可，魅力的小眼睛，完全男女通吃啊。

3、刘诗诗

刘诗诗的颜值自然不用说了吧，公认的美女，长发仙气飘飘，短发攻气十足，虽然不是大眼美女，可是精致的五官，让她的颜值照样碾压众人。

4、周冬雨

自当年《山楂树之恋》，周冬雨的“初恋”颜值就被大家认可，一路走来，她虽然个头小小的，但是体内的能量超乎人想象，鬼马般的精灵古怪，出色的演技，已经捕获过李易峰、窦骁、金城武等众多男神啦。

5、秦海璐

秦海璐可是老戏骨，出演过很多电影和电视剧，像当年演艺的《骊姬传奇》的骊姬一角，经典的无人超越，她也是算小眼睛的代表美女了，特别是微笑的时候，好看的弧度，满满的女神范。

6、李宇春

李宇春也是为数不多的小眼睛女星的代表，不过她可是各大杂志和奢侈品牌的宠儿，比如纪梵希就找她做了全球代言人，比如gucci腕表也找她做形象大使，她第一无二的气质和衣品，很多人都说她是被唱歌耽搁了的模特。

7、林忆莲

林忆莲的唱功和她的颜值一样让人着迷，小小的眼睛在唱歌的时候满足满是感情，喜怒哀乐都让人感同身受，今年她凭借自己的实力，也夺得了湖南卫视真人秀《歌手》的总决赛冠军。

8、孙菲菲

前一阵子孙菲菲的婚讯相信大家都很有印象吧，同样是超模的她，也是小眼睛，不过她的眼睛稍长，配上立体的五官，让她整个脸庞都是一副高级脸的感觉，怪不得能在超模的路上越走越远。

9、何洁

比起何洁轰轰烈烈的离婚八卦，我还是更对她的颜值感兴趣，作为一名孩子都能打酱油的妈妈，容颜看起来还仿佛是少女，这跟她满是胶原蛋白的来脸蛋分不开之外，还与她小却有神的眼睛分不开，你觉得呢？

10、李艾

同样是模特的李艾，不仅进军了演艺界还进军了主持界，比如今年她主演的电影《非常突然》就已经上映，话说回来，虽然她眼睛小，但是她脸也比较小，再加上一头锐利短发，感觉十分干练，气场十足。

无论是小眼睛还是大眼睛，都各有各的美，你觉得呢？