现在这个年头，科技发展的速度超乎人们的想象，尤其是信息科技，消息的传播速度似闪电一般，让人惊叹！作为公众人物的明星们，他们的身上发生点什么事情就更容易被注意到了！2018年刚开年，就发生了一件让圈内圈外都为之震惊的大事！



2017年即将结束的时候，有媒体曝出李小璐深夜和当红嘻哈歌手PGone"幽会"，疑似在男方家住宿一晚，直到第二天早上，才一起出现。

在此之前，贾乃亮的直播间里，有粉丝问到李小璐去哪儿了，贾乃亮则是恩爱的表示："璐璐出去做头发去了。"然而，当天李小璐正和PGone在一起吃饭。

虽说当事人都极力否认“出轨”，但是在跨年晚会上，李小璐和贾乃亮合唱一首《全部都是你》这么甜的歌。两个人全程几乎零互动，看的观众们尴尬癌都要犯了！不得不感叹，这个PGone到底是谁，竟会有如此大的魔力？



PGone本名王昊，是一名嘻哈歌手，是嘻哈团体红花会成员之一。出生于1994年的他现在只有23岁，和李小璐的年龄相差了13岁！如果事情是真的的话，那就真的是一场跨越年龄界限的爱恋了啊！

都说东北出人才，王昊也不例外，他出生于黑龙江哈尔滨，和"出轨门"的另一位当事人马苏还是老乡呢！说起马苏，就不得不再说说这件事了，本来风波就要停息了，马苏的一条微信消息让网友们再次沸腾了起来。你们看出端倪了么？

是金子总是会发光的，在不温不火多年后，PGone终于凭借《中国有嘻哈》打了一个漂亮的翻身仗，拿到了总冠军，让不少人都重新认识了他。之后也是邀约不断，出席各种各样的活动，认识了很多圈内的明星。李小璐一家也是在PGone红了之后关系才越来越好的。

贾乃亮一家经常和PGone在一起聚会，在贾乃亮不在家的时候，李小璐还公然把PGone带回自己家。有网友猜测，这李小璐难道是要走马蓉的老路？

现在PGone和李小璐都处在风口浪尖之上，事情的真假暂时也无法断定。小编只想说，大家还是不要胡乱猜测，静观其变吧！