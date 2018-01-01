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跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？

(2018-01-01 14:57:09)
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分类： 娱乐评论

正逢跨年之际，各大卫视举办的跨年演唱会可谓是一大热点。为了收视率，各大卫视都使出了浑身解数，请来了当红明星、人气偶像、实力唱将等等，引起了网友的热烈讨论。下面，我们一起看看哪些节目最受观众的好评？

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？

1、赵丽颖、吴亦凡《想你》

江苏卫视跨年演唱会，赵丽颖和吴亦凡牵手，共同演唱了合作的新歌《想你》，二人cp感满满啊。

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？2、田馥甄《小幸运》

实力派唱将田馥甄在湖南卫视跨年演唱会上，深情演唱了一首《小幸运》，引起全场人为之动容。

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？3、易烊千玺《Nothing To Lose》

跨年演唱会上的易烊千玺选择了唱英文歌，给现场带来了不一样的视觉冲击，少年英气满满，火力全开。

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？

4、迪玛希《一个忧伤者的求救》

被誉为拥有"被上帝亲吻过的声音"的迪玛希再次深情演唱《一个忧伤者的求救》，挑战高音极限，震撼全场。

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？

5、李易峰《角色》

李易峰再次登上跨年演唱会的舞台，还是一如既往的坚持真唱，并带来了自己的全新数字单曲《角色》。

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？

6、华晨宇《寻》

"唱作鬼才"华晨宇，给观众带来了一首《寻》，乐声悠扬，仿佛是他用音乐讲述了一个故事。

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？

7、张艺兴《SHEEP》

张艺兴唱跳完美结合，酷炫灯光搭配劲力十足的舞蹈，个人solo魅力四射，燃爆全场。

跨年晚会最受观众好评的八大节目，你都看了吗？8、张碧晨、张信哲《凉凉》

"情歌王子"张信哲搭档"新晋歌手"张碧晨，演唱今年最热门的歌曲之一《凉凉》，音乐之间的碰撞，让人沉醉。

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