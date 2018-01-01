最近几天，李小璐夜宿pgone家的传闻在网上闹得沸沸扬扬。pgone、李小璐和贾乃亮这些当事人都发声了，就连马苏也出来作证证明李小璐的清白。其实，从很多细节来看，李小璐贾乃亮夫妇二人的婚姻生活还是非常幸福的！

1、李小璐出轨谣言传出以后，贾乃亮就做出了这样的辟谣声明，一字一句十分感人，也可以看出来他对李小璐深深地感情和信任。

2、在慈善方面，夫妻二人一方面为社会做出了贡献，都是十分善良的人，一方面也算是默默给众人撒了一把狗粮，颇有夫唱妇随的味道。

3、在生活中，贾乃亮经常会带着李小璐去各地度假，放松心情。这不仅是爱情和关心的体现，也是两人感情的象征。同时，贾乃亮也会经常在微博上秀恩爱。

4、在一些小细节上，也可以充分看出来贾乃亮的用心。比如在十月份的时候，贾乃亮发了一条“一家三口我最丑”的微博，既晒了娇妻又晒了闺女，一家三口其乐融融。

5、在李小璐生日时，贾乃亮在微博上贴出了老婆的美照，表达了对李小璐满满的爱意。可以看得出，两人生活中感情十分好，贾乃亮的嘴也十分甜，相比这也是李小璐爱上贾乃亮的一大原因。

6、结婚纪念日时，李小璐晒出了一家人的合照，照片中李小璐笑容甜美，中间的小甜馨俏皮可爱，想必贾乃亮也是十分幸福的。

7、父亲节时，李小璐在微博上贴出了甜馨和贾乃亮的合照。可见在父亲节这种特殊的节日里，李小璐对老公的关注程度和爱意都要满满溢出来了。

8、情人节时，李小璐贴出了贾乃亮送给她的礼物，并说是“三个人的节日”。简直喂了吃瓜群众一嘴的狗粮。

9、甜馨生日时，李小璐同样晒出了贾乃亮和甜馨的合照，满满都是幸福家庭的味道，简直不要太幸福！

10、有时候贾乃亮还会在微博上和李小璐互动，字里行间满满都是爱意和对未来生活规划，秀恩爱技能满分！



