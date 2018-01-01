娱乐圈不缺长的好看的女明星，如杨幂、范冰冰、迪丽热巴等。也有很多不老女神，如朱茵、赵雅芝、林青霞等。今天小编要给大家介绍的是有着独特气质的不老女神俞飞鸿，她46岁活的像26岁。她的美丽是不施粉黛的，坐在那里就给人一种优雅、端庄、知性的感觉。

今年俞飞鸿参加了电影《悟空传》的演出，虽然在这部电影里面她只是一个配角，但是演技比主演还好。俞飞鸿和郑爽、倪妮这两位当红小花旦一起出席发布会的时候也毫不逊色于她们，甚至比她们更加美丽。

俞飞鸿1971年出生于浙江省杭州市，她身上有着江南美女的特色。她的爸爸是清华大学的，妈妈也是本科毕业的。所以，俞飞鸿是出生于书香门第，父母都是知识分子。

她八岁就拍戏了，是一个小童星。16岁那年她开始当女主角，演了电影《凶手与懦夫》，大学还没有毕业就去好莱坞出演王颖导演的电影《喜福会》。

后来，俞飞鸿出演了电视剧《小李飞刀》，在这部电视剧里面她扮演剧中饰演“惊鸿仙子”杨艳一角，这个角色让她走红娱乐圈，成为了家喻户晓的大明星。这部剧里面有很多美女，像范冰冰，贾静雯，萧蔷，但是俞飞鸿是最美的惊鸿仙子！

在昨天各大卫视的跨年晚会中，各家可以说是用尽了浑身解数，力图在收视率上品格你死我活。不过，这一次，一些卫视还是栽了跟头，尤其是以芒果台为主，网友纷纷吐槽：我是看了个假唱晚会？



在跨年晚会上，众多歌手和演员都登台表演，但不少眼见的网友发现，假唱的人真的是不在少数。一时间，各个明星假唱纷纷登上了微博热搜，尤其是以关晓彤、吴昕、胡一天、杨洋为主。

根据网友的反馈，在演唱过程中可以很明显地看出来，无论是吴昕、胡一天还是杨洋，三个人演唱的嘴型有时候都跟不上声音。更有甚者，比如关晓彤，唱到最后索性自暴自弃，连话筒都放下来不准备对口型了！

当然，除瓜群众一眼就能看出来的假唱在各家粉丝的眼中，都是对自家爱豆的造谣，洗白的速度和程度不仅让人感叹娱乐圈和粉丝力量的强大。

在看腻了千篇一律的假唱过后，网友还是发现不少真唱的明星，比如华晨宇、田馥甄、陈翔等等，就连不是歌手出身的纪凌尘和白敬亭，也献上了自己真实的声音。

不少粉丝表示，在众多歌手里，汪峰老师最良心，那么高的摇滚风格歌曲还坚真唱，还长了好几首，可以说是业界良心了！

最后，小编不禁想，什么时候开始，明星假唱成为常态，真唱反而成为了一件稀奇事了？