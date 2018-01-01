不知道大家有没有听过“邓文迪”这个名字，她可是一个有着“一个传奇的中国女人”之誉的富姐，曾经担任过新闻集团亚洲卫星电视业务副主席，不过这还不是她的厉害之处，她最厉害的还是她的撩汉经历。

邓文迪出生于1968年，从小在江苏徐州长大，她的传奇撩汉史还是从1987年开始的，在广州的时候，邓文迪认识了一个叫杰瑞的美国人，对杰瑞提出了让其太太教她学英语的要求，太太教了邓文迪一段时间英语后，就回国带孩子去了，而杰瑞却答应资助邓文迪出国留学，这才给了邓文迪出国的机会，不过18岁的邓文迪却成功让杰瑞和其太太离婚了，之后邓文迪与杰瑞结婚。

在两人结婚后的4个多月后，杰瑞发现邓文迪跟一位叫沃尔夫的青年有猫腻，邓文迪也向杰瑞承认，自己与杰瑞只是父女般的感情，沃尔夫才是男朋友。之后杰瑞等到邓文迪拿到绿卡后，两人离婚。

而与邓文迪结婚的第三个男人就是媒体大亨默多克了，不过对于两人相识的过程，外界众说纷纭，大都是邓文迪在某次聚会上因为红酒洒在默多克裤子上，两人一来二去就产生了情愫。



1999年，默多克为了她结束了自己32年的婚姻，在离婚后短短17天后，就与邓文迪结婚了，邓文迪也成了默多克的第三任妻子。虽然后来默多克被查出有前列腺癌，但是邓文迪还是选择用试管婴儿的方法，给默多克生下了两个女儿。

在2013年的时候，邓文迪与82岁的默多克离婚，根据离婚协议，默多克只为他们的孩子在基金里留下公司的股份财产。

但是默多克再后来说起离婚的原因的时候，表示是因为邓文迪和英国前首相布莱尔之间的绯闻才离婚的，而杂志《名利场》也曝光了邓文迪写给布莱尔的“情话”，比如“我喜欢他在台上的气场，喜欢他的一切”之类的话，可以说是字字撩人。

而在2016年的时候，在巴黎时装秀上，邓文迪与一味富二代小提琴家席姆表现亲密，不过随后席姆在接受采访的时候，表示两人只是朋友关系，这件事也不了了之。

在今年的10月份的时候，邓文迪终于在万圣节带着自己22岁的鲜肉男友现身活动，据说这位小鲜肉叫Bertold Zahoran，是一个匈牙利人。

在近日的法国游轮演唱会上，邓文迪和男友端着红酒，相互交谈，时不时的耳语，给旁人吃了一嘴狗粮。

不过，说真的，邓文迪即使现在49岁了，但是身材和风韵都看不出年龄啊，与李冰冰等人的合照，也是风韵犹存，不得不说，保养的真好啊。