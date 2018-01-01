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2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

(2018-01-01 11:26:35)
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分类： 娱乐评论

2017年转眼就过去了，这一年，娱乐圈里也发生了很多大事。对于男明星们来说，有人凭借作品火了，有人凭借颜值俘获了一大批迷妹的心。下面我们一起看看2017年娱乐圈里最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁呢？

1、吴亦凡

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

作为娱乐圈“四大流量”之一，吴亦凡的迷妹可以说是非常非常多了。在《中国有嘻哈》中，吴亦凡也靠着一头脏辫和十分有品的穿衣风格吸引了一大批“颜粉”，备受追捧。

2、黄轩

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

在最近热映的《芳华》里，黄轩饰演的刘峰可以说是十分惊艳了，另外在《妖猫传》里，黄轩也有着不俗的表现。依靠着不断磨练出的演技和身上独有的“张扬的禁欲”气质，黄轩迅速俘获了一大批女生的心。

3、李易峰

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

凭借着《古剑奇谭》，李易峰火遍了大江南北。到了2017年，他的热度仍居高不下，除了本身颜值过关，自身的一系列作作品和热度也是备受女生追捧的原因。

4、张艺兴

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

作为以前EXO的成员之一，张艺兴有着深厚的粉丝基础，无论是影视作品还是音乐作品，都深受粉丝的喜爱，在综艺中“小绵羊”的人设和生活里“爱国boy”的形象也十分讨喜。

5、任嘉伦

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

很多人都因为《大唐荣耀》中的广平王粉了任嘉伦，他脸上的英气也是和身上的少年感在娱乐圈算是比较少见的气质了。如今，他的《秋蝉》和《锦衣之下》也正在拍摄之中，期待更好的作品。

6、林更新

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

林更新的颜无需置疑，但要追究其受女生追捧的原因，可能更多的是他接地气的生活方式和他幽默的性格，这些都为他加分不少。

7、吴磊

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

吴磊身上有着恰到好处的少年感，但他的言行却又处处透露出少年的成熟感，这两种特质交织在一起，成为他吸引众多女生追捧的重要原因。

8、杨洋

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

杨洋在娱乐圈一直是《微微一笑很倾城》里高颜值学长的典型代表，凭借着超高的颜值，杨洋在娱乐圈一直都被大批迷妹追捧。

9、王源

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

作为三小只其中之一，王源从出道以来备受关注。如今，除了纯净帅气的气质，他还自己写歌出了单曲，硬照拍摄也十分有表现力。靠着这些特质和自身讨人喜欢的性格，王源的粉丝遍布各个年龄段。

10、胡一天

2017年最受女生追捧的十大男明星，你最喜欢谁？

胡一天凭借着网剧《致我们单纯的小美好》中的江辰一时间刷爆了网络，一下子成为了众多女生心中的新晋男神。而他本人1米88的身高和身上干净的气质也是受到女生追捧的原因。

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