最近几天，大家打开朋友圈，都被一大波"18岁"刷屏了吧？你是不是很疑惑，18岁到底是什么梗？其实是这样：过了2017年，所有的90后都将成年，所以18岁这个梗就火起来了。看了朋友圈里的朋友们都在晒自己18岁的照片，那你对娱乐圈明星18岁长啥样感兴趣吗？我们一起来看看吧，你觉得谁的变化最大？

1、赵丽颖

刚过完18岁，赵丽颖就因为出演冯小刚的作品《跪族篇》而进入娱乐圈，那时候的她脸上还是蛮有肉的，不过因为她太敬业，后来的她越来越瘦，也是很粉丝让人心疼。

2、刘亦菲

15岁就出道的刘亦菲，18岁那年就出演了金庸剧《神雕侠侣》中的小龙女，仙气飘飘的样子，感觉跟现在真的没差啊，不愧从小美到大。

3、范冰冰

范冰冰18岁的样子，当然数《还珠格格》里的金锁，时间一点点过去，范冰冰已经走向国际的舞台，举手投足间都是女王气质。

4、杨幂

童星出道的杨幂，真的是从小美到大，她18岁那年出演的《神雕侠侣》，大大的眼睛，高挺的鼻子，颜值不容置疑，如今的她依旧保持着好皮肤和身材，妥妥的辣妈。

5、周冬雨

周冬雨18岁那年正是她出道演《山楂树之恋》的那样，18岁的她还没有剪短发，一脸青涩的样子，现在一头短发，古灵精怪的样子， 感觉越活越年轻。

6、赵薇

18岁的赵薇，经典的bobo头，圆圆的脸蛋，感觉可爱又灵动，现在的她满满向职场精英路线出发，霸气总裁范十足，各有各的味道。

7、高圆圆

女神高圆圆虽然已经38岁了，对于当年18岁的照片，感觉现在更具女神气质，紧致的皮肤感觉一点都没有老啊，不过当年的她五官也是超级精致的。

8、郑爽

很巧的是，郑爽也是在18岁那年，也就是2009年，因为偶像剧《一起来看流星雨》进军演艺圈，那时的她清纯可爱，比起现在，感觉多了几分青涩，颜值还是没有下降。

9、林心如

以兼职模特出道的林心如，18岁那年就与郭富城一起合拍了广告，那时候的她满脸的胶原蛋白，怪不得是学校的校花。现在的她，虽然已经为人母亲，但是依旧是少女颜啊。

10、陈意涵

陈意涵可是不折不扣的元气少女，虽然现在快36岁了，但是对比18岁的照片，感觉没什么变化啊，一样的活泼。

都说岁月是把"杀猪刀"和"猪饲料"，但是看了上述明星的18岁对比照，不得不说，岁月简直就是养颜神器啊。