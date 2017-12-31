演员就是在演绎别人的生活，一个好演员就是要把别人的生活演的像自己的一样，完全融入到角色的世界里。艺术角色，有正面也有反面，遇到翻面角色，万一演的太出神入化，也是会给自己带来“麻烦”的，演员冯远征就深有体会！

冯远征可以说是国内的实力派演员的代表了，他在《不要和陌生人》说话里面饰演的是一个家暴男安嘉和，他把这样一个“人面兽心”的角色演绎的栩栩如生，不少人都说，这个角色甚至成为了他们的童年阴影，都不敢打开看这部剧了！不得不说，冯老师的演技真是一流的！

跟冯远征搭戏的女演员是梅婷，饰演的是安嘉和的妻子，常年生活在家暴的阴影之下。有一场家暴戏是安嘉和把媳妇打倒在地，还踩在媳妇的脸上，这场戏也是播出之后很有争议。演员梅婷演完这一场戏之后，内心也是崩溃了。

她和冯远征都完全的代入到了角色当中，当被踩脸的时候，梅婷感觉自己非常的屈辱，内心压抑的要爆炸。她甚至拿着饭盆往门上摔，为了发泄自己心中的怒火。看来是冯老师扮演的家暴者太逼真了，让对手演员都受不了。

在演完这出戏之后，冯远征甚至被怀疑是真的有家暴倾向，连丈母娘都不相信他。其实可以理解，他演的这么像，难道没有点亲身经历吗？要怪啊也只能怪他演的太好了！

《不要和陌生人说话》播出之后，在社会上引起轩然大波，据说当年的离婚率都上涨了百分之二十，跟这部剧有很大的关系。并且还促进了反家暴法的出台，贡献还是很大的！

之后，不少有关家暴的新闻都会配上剧中的截图，十分的形象。而他本人也会跟着转发，从刚开始的无奈变成了配合，不少网友也是纷纷表示很心疼他了！现在的冯远征，在微博界也算的上是一个小网红了，不过是因为表情包出的名！

但是在生活中，冯远征与安嘉和的形象可是完全相反的。他和妻子结婚多年，虽说是姐弟恋，但是两个人的感情一直是如胶似漆。在妻子抑郁的期间，冯远征一直陪伴在她的身边开导，帮助妻子度过难关，简直就是好男人的代表了！不过他们夫妻二人没有打算生小孩，丁克的他们生活也是非常美满！

小编想说，大家看影视剧投入可以理解，但是不能把影视剧里的情绪带到现实中，毕竟还是有很大差别的，你们说呢？